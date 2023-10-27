快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電商「東京著衣」併購內線交易案　3人吐千萬犯罪所得判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

上櫃公司久大資訊併購電商東京著衣，時任總經理的補教名師鄭博文、李大彰以親友帳戶買賣股票，董事徐金龍跟進獲利，檢方依證交法起訴4人，3人繳回犯罪所得，台北地院審理，今天判鄭、李、徐都緩刑。

其中，鄭博文判刑2年，緩刑3年，向公庫支付50萬元；李大彰判刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付30萬元；徐金龍判刑1年8月，緩刑2年，向公庫支付20萬元；共犯詹玉津則判刑1年8月。

鄭博文繳回的犯罪所得979萬0250元、李大彰繳回的120萬元、徐金龍繳回的215萬0550元，加上詹玉津的犯罪所得24萬2250元，合議庭宣告沒收。本案可上訴。

東京著衣2004年由當時在念大學的周品均、周的男友鄭景太共同創立，營業額曾高達20億元，一對璧人被前總統馬英九稱讚是「神雕俠侶」，不過，周女、鄭2013年婚變，東京著衣業績下滑，2016年6月亞洲天使基金入主。

檢察官指控，鄭博文向亞洲天使集團提議以換股方式併購，雙方可以私募方式辦理現金增資，久大董事會決議以每股25.8元收購東京著衣股權的58.12％。

鄭博文與李大彰、李的女友詹玉津後來分別利用個人、親友帳戶買進久大股票，徐金龍聲稱在廁所偷聽到收購案案消息，也以舅舅戶頭買股，檢方偵辦，依證交法內線交易罪起訴鄭博文、李大彰、徐金龍、詹玉津4人。

曾為網購女裝第一品牌的「東京著衣」多年前在嘉義市舉辦周年慶特賣會。圖／聯合報系資料照片
曾為網購女裝第一品牌的「東京著衣」多年前在嘉義市舉辦周年慶特賣會。圖／聯合報系資料照片

電商 內線交易 天使基金

延伸閱讀

孫協志加入電商行列 變身CEO

女烘培師酒駕撞死人判5年 舉「唐朝法典」求緩刑仍被駁

影／台中女大生看到阿嬤這個動作急報警 替她保住辛苦養老金

邵庭退出營業額破億電商事業 哽咽痛哭：我們和平分手

相關新聞

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

台南安南區蘇姓男子與妻子結婚才1年多，有慢性病的妻子9月中旬確診登革熱，9天後過世，未料，他剛處理妻子後事，24日發現自...

蘇澳海軍士官涉貪…疑驗收工程不實放水 5名被告全數交保

國防部海軍蘇澳後勤支援指揮部陳姓上士等人，被發現疑似驗收工程不實，遭政風室函送宜蘭地檢署偵辦。宜檢昨天調查後，今天依涉犯...

台南前議長郭信良索賄案 檢辯交鋒

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由，索賄一三○○萬元被訴，台南地院昨開庭，郭信良喊...

電詢1968回路肩開放 罰單撤銷

柯姓男子開車經國道一號，違規行駛路肩被罰四千元，柯男不服打行政訴訟，主張電詢高公局一九六八服務員明確有說「已開放」才行駛...

強制一次提撥退休金 合憲

憲法法庭認為勞動基準法有關雇主每年度終了前應預估隔年退休員工人數，並一次提撥補足勞工退休金差額的規定，沒有違背保障人民財...

道路長青苔害騎車婦人慘摔 法官判基市府有疏失國賠8萬元

江婦去年騎機車行經基隆市立德路槓子寮附近路段時，因路面有青苔及爛泥巴，害她滑倒左側肱骨骨折及全身多處擦、挫傷，認為市府未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。