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電商「東京著衣」併購內線交易案 3人吐千萬犯罪所得判緩刑
上櫃公司久大資訊併購電商東京著衣，時任總經理的補教名師鄭博文、李大彰以親友帳戶買賣股票，董事徐金龍跟進獲利，檢方依證交法起訴4人，3人繳回犯罪所得，台北地院審理，今天判鄭、李、徐都緩刑。
其中，鄭博文判刑2年，緩刑3年，向公庫支付50萬元；李大彰判刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付30萬元；徐金龍判刑1年8月，緩刑2年，向公庫支付20萬元；共犯詹玉津則判刑1年8月。
鄭博文繳回的犯罪所得979萬0250元、李大彰繳回的120萬元、徐金龍繳回的215萬0550元，加上詹玉津的犯罪所得24萬2250元，合議庭宣告沒收。本案可上訴。
東京著衣2004年由當時在念大學的周品均、周的男友鄭景太共同創立，營業額曾高達20億元，一對璧人被前總統馬英九稱讚是「神雕俠侶」，不過，周女、鄭2013年婚變，東京著衣業績下滑，2016年6月亞洲天使基金入主。
檢察官指控，鄭博文向亞洲天使集團提議以換股方式併購，雙方可以私募方式辦理現金增資，久大董事會決議以每股25.8元收購東京著衣股權的58.12％。
鄭博文與李大彰、李的女友詹玉津後來分別利用個人、親友帳戶買進久大股票，徐金龍聲稱在廁所偷聽到收購案案消息，也以舅舅戶頭買股，檢方偵辦，依證交法內線交易罪起訴鄭博文、李大彰、徐金龍、詹玉津4人。
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