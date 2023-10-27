影／外籍男2周前才助雄警逮酒駕 這次卻自己飲酒上路遭送辦

高雄鼓山周二凌晨2時30分許，44歲加拿大籍唐姓駕駛未繫安全帶駕車疾駛，遭警攔查時，他自認喝不多，直說「只喝一杯，OK嗎？」不過，酒測值已高達每公升0.51毫克，被當場逮捕送辦，他向警方告知，自己前陣子才協助警方逮獲酒駕犯，沒想到兩周後，卻是自己因酒駕遭攔查。

據悉，唐男當天晚上與友人一同在左營區的酒吧飲酒，期間飲用1杯威士忌，因自認喝不多，沒有醉意，貪圖一時方便下，就直接駕車上路，未料返家途中遭員警攔查。

「喝一杯，OK嗎？」唐男在面對員警的盤問時表示，遭到員警立即指正「有喝酒就不要開車了！」唐男說自己是在半小時前飲酒，上周才幫警員追到酒駕犯，反被員警吐槽「那你怎麼自己酒駕！」

鼓山分局指出，在執行酒測期間為保障權益，現場由外事警察向唐男解釋相關法規及後續流程，隨後經實施酒測，果真超過法定標準值，顯涉犯公共危險罪嫌，全案依法移送高雄地檢署偵辦。

警方提醒，酒駕新罰已於6月30日上路，只要駕駛酒駕，不管是否為車主，酒駕的車輛牌照一律吊扣2年。另若涉及公共危險罪，可處3年有期徒刑，最重得併科30萬元罰金。