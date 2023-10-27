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詐騙車手搭高鐵雲林取款 2嫌來自台南、宜蘭被埋伏警逮獲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六警分局破獲一起詐騙投資案，徐姓男子誤信投資詐騙，與詐騙集團相約面交一百萬元，收款車手臨時變更取款地至高鐵站，並買好回程車票，被埋伏警方當場逮捕，負責監控取款的共犯也被當場查獲，兩名嫌犯訊後聲請羈押獲准，擴大追查其餘共犯。

徐姓男子在臉書看到投資訊息，誤信詐騙集團假扮的投資顧問專員，授權由對方負責操作投資股票，期間徐男透過匯款及轉交現金給投顧專員，陸續轉出100萬元，詐騙集團又再次告知抽到股票有承購優先權，需再匯款2百餘萬元，徐男詢問友人才驚覺遭到詐騙，立刻報警。

斗六警分局組成專案小組，由徐男與詐騙集團約定在斗六市某公園面交100萬元款項，並在現場埋伏，收款車手察覺有異，臨時變更取款地點至雲林高鐵站，警方立刻趕至現場埋伏，在兩人面交款項時，當場將林姓車手逮捕，並發現監控取款的藍姓共犯就在旁，也當場逮捕。

警方在林姓嫌犯身上查獲一張高鐵車票，嫌犯從台南到雲林取款，已買好車票準備回程，藍姓共犯則是從宜蘭轉乘高鐵犯案，兩嫌經檢察官複詢後向雲林地方法院聲請羈押獲准，擴大追查中。

斗六警分局長黃念生表示，近來新興的「投資詐欺」已經擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，遭詐件數與單筆受騙金額，都躍居第一名，提醒民眾勿輕信投資廣告。

雲林縣斗六警分局破獲一起詐騙投資案，徐姓男子誤信投資詐騙，與詐騙集團相約面交一百萬元，收款車手臨時變更取款地至高鐵站，並買好回程車票，被埋伏警方當場逮捕。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲一起詐騙投資案，徐姓男子誤信投資詐騙，與詐騙集團相約面交一百萬元，收款車手臨時變更取款地至高鐵站，並買好回程車票，被埋伏警方當場逮捕。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲一起詐騙投資案，徐姓男子誤信投資詐騙，與詐騙集團相約面交一百萬元，收款車手臨時變更取款地至高鐵站，並買好回程車票，被埋伏警方當場逮捕。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲一起詐騙投資案，徐姓男子誤信投資詐騙，與詐騙集團相約面交一百萬元，收款車手臨時變更取款地至高鐵站，並買好回程車票，被埋伏警方當場逮捕。記者陳雅玲／翻攝

詐騙集團 車手

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