美豬變加豬…涉嫌偽標洗產地 新興、瑞騰負責人交保

桃園市衛生局與食藥署稽查進口肉品，發現新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司，將美豬重新包裝組合改產地為加拿大與英國販售，桃檢前天指揮市調處兵分9路搜索，帶回13人，檢方複訊後，諭令新興負責人陳佑易、瑞騰國際負責人陳韋志及林姓經理，分別以30萬、20萬及3萬元交保候傳。圖／桃市衛生局提供 肉商新興冷凍食品公司、瑞騰國際公司自今年中多次進口美國冷凍豬前腿肉、美國冷凍豬梅花肉約15萬公斤，重組後卻涉嫌將外包裝產地分別標示為加拿大及英國，桃園地檢署前天指揮桃園市調處兵分9處大搜索，帶回負責人等，檢方複訊後，昨依違反食品安全衛生管理法、虛偽標示、詐欺及偽造文書等罪，諭令新興負責人陳佑易30萬元交保，瑞騰負責人陳韋志及林姓經理各以20萬、3萬元交保候傳。

桃園地檢署說，檢察官李昭慶指揮搜索，分別查扣進出貨、銷售單據及帳冊等證物，通知新興負責人陳佑易、瑞騰國際負責人陳韋志及廠區從業員共13人到案。

檢方訊問後，認為陳佑易、陳韋志及林姓經理明知公司買進美國豬肉，卻於出售下游廠商的外包裝、銷售單據上標示產地為加拿大，違法嫌疑重大。

新興冷凍自今年6月28日起，多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」多達4633箱、約9萬4377公斤製成「前腿肉捲」，再切片為豬肉火鍋肉片售出，外包裝標示原產地「加拿大（豬肉）」；瑞騰國際今年7月7日、9月22日分別進貨「美國冷凍豬梅花肉」共4萬7164.05公斤，製成豬肉片（重組肉）與豬梅肉捲共出貨2萬6965.2公斤，豬肉片外包裝標示原產地「加拿大」、豬梅肉捲外包裝標示原產地「英國」涉嫌洗產地。