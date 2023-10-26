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水上鄉鬥毆命案嘉檢再聲押1人獲准 依殺人、傷害罪移送3人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

從事土地開發白姓男子等4人，17日晚間赴嘉義縣由房仲呂姓男子帶看倉庫，與呂男及其父親爆衝突，呂男涉持摺疊刀刺死與白同行黃姓男子。警方依殺人、傷害罪移送3人，嘉檢聲押呂男及高姓男子，法院裁准收押嘉義看守所，檢方上午再聲押白姓男子，法院晚間裁准。

檢方說，水上倉庫命案。其中一方涉嫌人白姓男子，經檢察官訊問後，認為涉有殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，反覆實施之虞，有羈押原因及必要，聲請羈押禁見。經法官訊問後，晚間裁准。

檢方說，17日深夜接獲水上警分局通報，發生倉庫房仲呂姓2人與看屋民眾白姓男子等4人，雙方持械互毆受傷送醫，其中1名成年男子黃男急救無效死亡案件，指派檢察官蕭仕庸組專案小組指揮偵辦，經徹夜現場採證，追捕涉案被告等人。

被告呂姓男子等人及相關證人，複訊後，認為被告呂男涉犯殺人，有期徒刑5年以上重罪，被告高男涉犯傷害且有反覆實施之虞，均有羈押原因及必要，向地院聲請羈押禁見獲准。

另共犯呂男、白男受傷急救手術後病房治療，白男出院接受偵訊。檢方通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣嘉義分會，依據犯罪被害人權益保障法，啟動關懷機制，提供被害人家屬必要的保護及協助。

水上租賃糾紛命案，意外扯出「環保掮客」問題，這間倉庫原經營車底噴漆，被承租堆放廢棄物，嘉縣環保局、保安警察第七總隊正在蒐證，屋主委託房仲呂姓男子出售。檢警擴大追查違反廢清法嫌犯棄置行為。　

水上鄉鬥毆命案現場。圖／聯合報資料照片
水上鄉鬥毆命案現場。圖／聯合報資料照片

嘉義 殺人 命案

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