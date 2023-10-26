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被控長期性騷擾女學生 南投某國小校長遭收押

中央社／ 南投縣26日電

南投某國小劉姓校長涉長時間性騷擾多名國小女學童，案經南投地檢署分案偵辦，檢警24日對被告住居所搜索並拘提到案，訊後認犯罪嫌疑重大且有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

南投縣竹山鎮某國小校長劉姓男子遭指控對多名未成年少女性騷擾，犯案時間跨越逾20年，南投地方檢察署6月分案釐清是否涉刑責；南投縣政府教育處6月也針對此案啟動性別平等調查，先命劉姓校長請假配合調查，再依性別平等教育法停止劉男的校長職務工作。

南投地方檢察署今天發布新聞稿指出，偵辦曾在轄內多所國小服務的劉姓被告涉嫌妨害性自主案件，指揮南投縣警察局婦幼警察隊專案人員積極蒐集證據，經檢附相關事證聲請法院核准，於10月24日對被告住居所執行搜索並拘提被告到案。

南投地檢署指出，承辦主任檢察官洪英丰訊問後，認為劉姓被告犯罪嫌疑重大且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，24日晚間向法院聲請羈押，經檢察官親自蒞庭舉證，法院當天晚間11時許裁准劉姓被告羈押禁見。

南投 警察 性別

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