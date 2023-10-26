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退休警察為土方糾紛利益槍殺男子嘉義法院判無期徒刑 理由曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典，與男子張嘉恩發生土方利益糾紛，去年1月5日晚間雙方爆發槍戰，侯男涉夥同5名共犯槍殺張男，嘉檢去年依殺人罪起訴，求處侯無期徒刑，地院下午依殺人及違反槍砲罪，重判侯無期徒刑、褫奪公權終身，餘5名被告，除黃姓被告無罪，餘4名分別判5年6月至12年不等徒刑。

法院合議庭認定侯宏典主觀上有殺害張嘉恩故意。再酌以侯槍擊案發生後，告知在場人一概否認、湮滅證據，顯見其毫無悔過之心，且持殺傷力手槍犯殺人犯行，惡性重大，就所犯共同殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。另就非法持有非制式手槍罪部分，處徒刑6年，併科罰金5萬元。

對法院判決，侯宏典委任律師將提上訴；檢方說，法院宣判刑期，大部分符合承辦檢察官預期，將在收受判決後，決定是否提起上訴？

合議庭調查，侯宏典、張姓男子去年1月5日晚間，與張嘉恩在東石鄉三家村三塊厝17號土地公廟槍戰，侯、張分持槍朝張嘉恩座車射擊，最終張嘉恩駕車行經靠近侯宏典處，遭侯宏典持槍近距離朝張嘉恩座車副駕駛座射擊，子彈貫穿張嘉恩副駕駛座車窗，擊中張右前額送醫返家拔管死亡。

該槍為侯宏典持用擊發，訊問目擊證人無誤，勘驗侯逃離現場座車行車紀錄器錄音對話，提及擊中張嘉恩，與勘驗現場監視器錄影畫面大致相符，認定張嘉恩是侯宏典持槍射擊中彈送醫不治。共犯張男對接連朝張嘉恩座車開槍，造成張嘉恩死亡結果有所預見，構成共同殺人，考量張男坦承部分犯行，判徒刑12年，犯持有非制式手槍罪，處徒刑5年10月，併科罰金3萬元，應執行徒刑13年。

另名侯姓被告判徒刑5年6月；許姓被告徒刑6年4月，併科罰金5萬元，犯恐嚇危害安全罪，處徒刑1年，因有他案未定應執行刑；林姓被告徒刑5年2月，併科罰金2萬元，犯湮滅證據罪徒刑1年，應執行5年10月；黃姓被告涉犯寄藏制式手槍罪，依事證無法讓法院確信有罪，諭知黃男無罪。

嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典涉犯槍殺男子張嘉恩，地院依殺人及違反槍砲罪，重判侯無期徒刑、褫奪公權終身。圖／聯合報資料照片
嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典涉犯槍殺男子張嘉恩，地院依殺人及違反槍砲罪，重判侯無期徒刑、褫奪公權終身。圖／聯合報資料照片

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