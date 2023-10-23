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蔡依林演唱會黃牛票便宜10元？ 粉絲被詐怒報警
蔡依林演唱會門票秒殺，彰化縣蘇姓男子在網路佯稱搶到票可售，胡姓男子匯款5160元就被封鎖，發現上當後報警，蘇男被依詐欺取財罪嫌移送偵辦，彰化地方法院審結，判處蘇男二月有期徒刑，緩刑兩年，須提供40小時義務勞務，參加兩場次法治教育。可上訴。
蔡依林演唱會後排座位區800元的黃牛票喊到5170元，蘇男急須償還借款，去年佯稱買到蔡依林演唱會門票，上網兜售。判決書指出，蘇男去（2022）年12月間以暱稱「騷包」在推特（Twitter）賣門票，胡男以為便宜10元即連繫蘇男，雙方約定先匯款，門票12月29日寄出，沒想到胡男匯款5160元，29日連絡蘇男時發現被封鎖。
警方據報循線查出蘇男涉嫌詐騙，移送偵辦。法院審酌蘇男正值壯年，存有不勞而獲的心態對他人行騙，危害社會治安、造成被害人財產損失，所為甚有不該；但考量他沒前科又坦承犯行，知所悔悟，且與被害人達成和解、賠償損害，依詐欺取財罪判處二月徒刑，得易科罰金。法官認為蘇男經過偵審教訓，應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑兩年，諭知應提供40小時義務勞務及參加法治教育二場次，記取本次教訓和強化其法治觀念。
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