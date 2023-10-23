蔡依林演唱會黃牛票便宜10元？ 粉絲被詐怒報警

蔡依林演唱會門票秒殺，彰化縣蘇姓男子在網路佯稱搶到票可售，胡姓男子匯款5160元就被封鎖，發現上當後報警，蘇男被依詐欺取財罪嫌移送偵辦，彰化地方法院審結，判處蘇男二月有期徒刑，緩刑兩年，須提供40小時義務勞務，參加兩場次法治教育。可上訴。

蔡依林演唱會後排座位區800元的黃牛票喊到5170元，蘇男急須償還借款，去年佯稱買到蔡依林演唱會門票，上網兜售。判決書指出，蘇男去（2022）年12月間以暱稱「騷包」在推特（Twitter）賣門票，胡男以為便宜10元即連繫蘇男，雙方約定先匯款，門票12月29日寄出，沒想到胡男匯款5160元，29日連絡蘇男時發現被封鎖。