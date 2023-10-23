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姊妹花開店想圓創業夢 花30萬元盤到「空氣」告詐欺

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓男子前年12月花了14萬元頂下加盟飲料店，僅付5000元就因資金不足違約，去年初他上臉書刊登廣告，打算將店盤給彭姓姊妹，自稱經營2年，營業狀況不錯，彭女花20萬元跟吳男頂下店面，還付10萬元給加盟主，等到要開店時發現吳男根本沒有取得該店經營權，氣得彭女對吳男提告，吳被依詐欺取財罪判刑1年4月，還要賠彭女30萬元。

判決指出，吳男前年12月向府姓男子頂下這間飲料店，去年1月10日吳男先付了5000元訂金後，與府男簽下讓渡契約書，合約載明吳男要在去年1月25日前付清剩餘價款，若違約則要賠償府男雙倍盤讓金。

雙方簽約後吳男因資金不足，到合約期限都拿不出剩餘14萬元，結果吳男上臉書刊登廣告，稱他與女友經營該間飲料店2年，有請2個兼職，每個月營業狀況不錯，彭姓姊妹花看到後，私訊吳男最後談妥20萬元頂下店面跟設備，去年2月19日完成簽約，還付10萬元給加盟主。

原以為可以展開創業夢，結果彭女準備開店後，才發現吳男根本沒有拿下經營權跟設備權利，飲料店也非吳男所稱經營兩年狀況都不錯，驚覺遭吳男詐騙後，氣得彭女對吳提告。

高雄地院審理時，吳男稱他原本是要跟國外朋友合夥經營，結果支付訂金後對方就失去聯絡，單靠自己資金也不足盤下整間店面跟租金，加上自己經營的髮廊也需要資金周轉，彭女交給他的款項全部都拿去補足缺口。

法官認為，吳男與彭女簽約時，早已超過他與府男約定的付款期限，但吳男收到彭女交付的現金後，卻沒將款項支付給府男，反而用於自己的髮廊上，可見他一開始就是利用盤讓店面為幌子，藉此詐取款項周轉。

雄院法官綜合事證，認定吳男涉嫌詐欺，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判吳男1年4月有期徒刑，彭女另提刑事附帶民事訴訟，連同加盟權利金10萬元及頂讓金20萬元，向吳索賠30萬元，因民庭審理時吳男未到庭答辯，法官判他要賠彭女30萬元。可上訴。

彭姓姊妹花了30萬元向吳男盤下一間連鎖飲料店，結果吳男根本沒有該店經營權，氣得彭女對吳女提告詐欺。飲料示意圖。本報資料照片
彭姓姊妹花了30萬元向吳男盤下一間連鎖飲料店，結果吳男根本沒有該店經營權，氣得彭女對吳女提告詐欺。飲料示意圖。本報資料照片

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