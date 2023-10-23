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癌男花480萬買犀牛角粉仍藥石罔效 保七查辦違反野保法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名罹患癌症何姓男子生前誤信犀牛角粉可以抑制，前後6次花了480餘萬元，在台中市沙鹿一家中藥行購買，但最後仍藥石罔效，保安警察第七總隊第五大隊日前循線，查獲中藥行涉嫌野生動物保育法偵辦中。

台中市政府農業局及衛生局接獲違法情資，及1罐不明粉末，經委託警察大學鑑識比對，確認粉末是瀕臨絕種第1級保育類野生動物印度犀牛，屬華盛頓公約（CITES）附錄一列管的物種，通報保七第五大隊組專案查辦，今天宣布偵破。

辦案人員查出一名何姓男子因罹癌，聽聞服用犀牛角粉可以抑制惡性腫瘤，經友人介紹至該中藥行，2021年至今年4月底花480餘萬元，前後購買6次犀牛角粉，何男最後仍藥石罔效，專案小組上月25日持台中地方法院核發搜索票，至中藥房及住居所搜索查緝，全案依野生動物保育法罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

保七總隊呼籲，買賣、食用保育類野生動物產製品是違法行為，聽信偏方未循正規醫療措施，更會延誤病情，依據野保法規定，買賣保育類野生動物，及其產製品，可處5年以下徒刑，得併科30萬元至150萬元罰金。民眾如發現野保、動保案件可撥打農業部1995報案專線通報，或撥110通報警方查緝不法。

台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供

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