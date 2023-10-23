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他指「中天付錢綁小吃店」 專欄作家有罪還要刪文刊登判決要旨

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

專欄作家洪博學2018年九合一大選後，刊登文章暗指中天電視台以支付收看費的方式，換到小吃店只能看中天，刑事部分洪被依加重誹謗罪判罰金2萬5000元定讞；民事部分，中天提告後一、二審均敗訴，但判決被最高法院廢棄發回更審，台灣高等法院更一審改判洪博學應刪除相關文字，並在民報刊登判決要旨，可上訴。

洪博學曾任報社總編輯，有「蔣介石支持台獨」等著作，現為自由作家；2018年縣市長大選後，藍營擊敗綠營，洪2018年12月22日在「民報」撰寫「無知是通往奴役的道路」的文章，提及中共滲透、「紅媒」應如何處理等議題。

洪在文章寫道，自己在九合一選後心情惡劣，某天在小吃店吃飯，當時店內電視正播放「中X新聞」，他想轉台卻被老闆出言阻止「收視費你要付嗎」，才知附近店家都有類似狀況，即「某一個集團，已經繳交了收看費，每月500塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台。有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況…」。

洪博學被法院依加重誹謗罪判罰金2萬5000元定讞，民事部分，中天提告主張洪博學指中天以假新聞、反新聞或金錢綁架方式，洗腦無知台灣民眾，已貶損中天的社會評價，侵害中天名譽，請求移除文章，在民報網站及三大報頭版刊登判決意旨。

一、二審均判中天敗訴，但判決被最高法院廢棄發回更審；高院更一審指出，洪博學未舉證自己已盡合理查證義務或言論文真實，且依公平會放查資料可證實中天沒有支付對價，也沒有以免收視費方式利誘店家觀看特定頻道或鎖頻。

更一審認為洪博學的文字足使讀者認定中天使用不當的商業手段，足使中天聲譽地位、整體評價受到貶抑，判洪博學應移除相關文字，並在民報網站刊登判決要旨3天，藉此回復中天名譽。

中天電視。圖／聯合報系資料照片
中天電視。圖／聯合報系資料照片

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