質疑違反學倫陳昆明告發立委郭國文 郭駁斥舊案重炒也反告陳

前一審法官、檢察官，現職律師的陳昆明今指控，民進黨立委郭國文到國家圖書館及國立成功大學圖書館抽換自己的博士論文，移植複印口試合格證明書至新版論文中，陳昆明今赴台北地檢署，告發郭國文涉嫌偽造文書，要求相關單位及政黨嚴格把關及懲處，挽回大眾對政治人物的信心。

針對立委郭國文遭控碩、博士論文涉及抄襲，郭國文上午駁斥是舊案重炒、烏龍爆料；成大博士論文比對結果13%，認定沒有違反學術倫理，王鴻薇、高思博2018年就炒作過。他也前往台南地檢署提告對手陳昆和及周遭人士涉及「意圖使人不當選」及「妨害名譽」。

陳昆明指出，如今郭國文的博士論文有2015年畢業版及2022年抽換版，國家圖書館已將2015年版論文歸檔，2022年版論文夾有副印的口試合格證明書，目前無法確定移植同意書是否獲得教授及口試委員授權，質疑郭國文涉嫌偽造文書。

陳昆明表示，郭國文提交給國家圖書館的新版論文印有「抽換本」字樣，而且他和團隊從郭國文2022年版論文中發現133處抄襲、253處違反學術倫理。

陳昆明指出，目前教育部及成功大學沒有法規容許抽換論文，在沒有法規容許畢業生抽換論文下，成大圖書館縱容抽換就是濫權。

陳昆明表示，經比對，郭國文抽換本的博士論文中，至少有20處修改處用來掩飾畢業版抄襲，此外，畢業版論文曾引用他的碩士論文老師陳明通著作的段落，在新版論文中已刪除出處來源。