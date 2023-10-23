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聽嚨某？移工酒駕裝傻「吹氣變吸氣」 酒測仍超標被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名菲律賓籍移工昨晚在路上騎著電動車，因為沒戴安全帽遭巡邏員警攔下。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工昨晚在路上騎著電動車，因為沒戴安全帽遭巡邏員警攔下。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名菲律賓籍移工昨晚在路上騎著電動車，因為沒戴安全帽遭巡邏員警攔下，警方一靠近發現男子身上有酒味，要求他進行酒測，過程中男子比手畫腳表示聽不懂中文，但員警一查身分發現他早已來台4年，明顯在規避測試，最後經溝通男子才乖乖配合，果然酒測值超標，依法移請偵辦。

桃園警分局昨晚7點48分許巡邏行經桃鶯路時，發現一名35歲菲律賓籍男移工騎著微型電動二輪車，沒有戴安全帽，隨即上前攔查。結果員警一靠近聞到他身上有酒味，先以測試棒請其配合吹氣，經多次測試都有酒精反應，員警便請他出示證件，男子稱證件放在宿舍，員警則請他聯絡朋友或同事幫忙拍攝居留證照片查證身分。

過程中男子比手畫腳表示聽不懂中文，但員警一查資料，發現他已經來台工作4年，員警請其「吹氣」他卻「吸氣」，以翻譯軟體及英文和他溝通，男子似乎仍聽不懂，對此員警發現他是刻意規避測試，經耐心溝通後男子才配合施測，酒測結果為0.32MG/L，已超過標準值，全案依法移請偵辦。

警方呼籲，騎乘微型電動二輪車等動力交通工具，均應遵守相關交通規定，且切勿酒後駕駛，以免觸法並危害用路人。深秋時節天氣轉涼，民眾冬令進補飲用含酒精飲料或食用含酒精食物機會增加，警方將利用各項場合加強宣導，並規劃勤務加強取締，防制酒駕交通事故發生。

員警請移工「吹氣」他卻故意「吸氣」試圖躲避酒測。記者周嘉茹／翻攝
員警請移工「吹氣」他卻故意「吸氣」試圖躲避酒測。記者周嘉茹／翻攝
男子經溝通才乖乖配合酒測，果然酒測值超標依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
男子經溝通才乖乖配合酒測，果然酒測值超標依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

酒精 酒測 移工

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