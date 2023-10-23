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11月男嬰遭劇烈搖晃腦傷雙眼出血 無照保母最終下場曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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雲林縣谷姓無照保母前年照顧11個月大男嬰，卻劇烈搖晃男嬰頭部，導致意識不清送醫急救，男嬰雖撿回一命，但顱內出血腦損傷、雙眼視網膜出血，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判谷女2年徒刑定讞。

谷女沒有保母證照卻從事保母工作，她2021年7月7日起受託全天候在自家住處照顧男嬰，同年11月6日下午5、6時許，谷女劇烈搖晃男嬰頭部，之後發現男嬰嘔吐、抽搐、意識不清，趕緊騎機車送男嬰到台大醫院雲林分院急救。

男嬰經診斷有外傷性腦損傷、腦膜下大面積血腫、急性出血合併腦脫疝、雙眼視網膜出血等，所幸醫院及時處置得宜，且長期治療後，男嬰目前生長速率已在正常範圍，眼睛追視及接觸符合目前年齡發展里程碑，視神經與中樞神經結構正常。

另外，男嬰心理衡鑑評估發現有語言發展明顯遲緩及疑似注意力不足、活動量偏高，但法院認為此部分無法認定與谷女犯行有因果關係。

谷女坦承案發當天只有她一人在住處照顧男嬰及2歲小孩，但否認傷害男嬰，辯稱她沒有搖晃或傷害男嬰，頭部傷勢是當天先在客廳遭餐椅壓倒在地，又在廚房鐵架跌倒而受傷，而男嬰眉毛上方瘀青是在姑姑家碰撞造成的，右太陽穴瘀青是在姑姑家玩學步車撞到。

法院認為，谷女在警詢、偵訊坦承不諱，且與男嬰家屬指述相符，且有監視器畫面、醫院診斷證明書、評估報告表等資料佐證，認定谷女確實有傷害男嬰，男嬰所受傷勢雖不是重傷，但足以妨害身心健全發育。

法院指出，每個小孩子都是父母親心中的摯愛、是要小心翼翼捧在手中的寶，也因此嬰幼兒的照顧無疑是世上至為艱辛、倍感壓力的工作，谷女明知沒有保母證照，卻在網路上招攬保母工作，劇烈搖晃男嬰導致嚴重的嬰兒外傷性腦損傷，已造成家人難以言喻的傷痛和照顧上的額外負擔。

法院認為谷女否認犯行，沒有誠摯面對自己過錯的勇氣，更重要的是男嬰父母始終未能得到來自谷女合理說明搖晃男嬰的原因，谷女至今也沒有賠償男嬰父母或徵得原諒。

法院考量谷女早被醫院診斷有重度憂鬱及中度焦慮、屢屢擔心遭丈夫遺棄等，並建議從事「工時短、內容簡單」的工作，卻在懷有身孕狀態下，照顧男嬰和自己2歲孩子，身心負擔沉重，一、二審判谷女2年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

保母 父母

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