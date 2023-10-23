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聽聞能抑制惡性腫瘤！中藥房違法賣犀牛角粉 癌友2年噴480萬仍喪命

中央社／ 苗栗縣23日電

犀牛示意圖。 圖／canva
犀牛示意圖。 圖／canva
台中市有罹癌民眾聽聞犀牛角粉可抑制惡性腫瘤，2年內花費新台幣480萬元到台中市中藥房購買犀牛角粉，最終仍藥石罔效，保七總隊第五大隊循線查獲中藥房，依野生動物保育法送辦。

保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪今天表示，該名何姓民眾因罹患惡性腫瘤，聽信民間偏方，以為服用犀牛角粉可抑制惡性腫瘤，經友人介紹前往位於台中市的中藥房購買犀牛角粉，業者為了取信民眾，會當場將犀牛角秤重研磨，但何姓民眾自110年5月起前後共買了6次，花費480餘萬元，仍於今年4月癌逝。

保七總隊表示，此案經台中市政府農業局、衛生局接獲檢舉通報，隨即會同農業部林業及自然保育署台中分署組成專案小組進行偵查，將民眾所提供向中藥房採購之粉末，委託中央警察大學鑑識比對，確認為瀕臨絕種第1級保育類野生動物印度犀牛。

專案小組向台中地方法院聲請搜索票獲准，於9月25日至林姓嫌疑人所經營的中藥房及住居所搜索查緝，全案調查後依涉嫌違反野生動物保育法移送台中地檢署偵辦。

保七總隊表示，買賣、食用保育類野生動物產製品都是違法行為，依據「野生動物保育法」第35、40條規定，買賣保育類野生動物及其產製品，最高可處5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金，此外，提醒民眾勿輕易聽信偏方，應循正規醫療措施，以免花錢又傷身。

中藥 台中市 腫瘤

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