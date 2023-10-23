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通緝犯酒駕自撞「怕身分曝光」拒捕！拖行警與毀警車 下場出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

自撞分隔島示意圖。圖／聯合報系資料照片
自撞分隔島示意圖。圖／聯合報系資料照片
尤姓男子酒駕自撞分隔島，怕通緝犯身分曝光，倒車拖行員警成傷，警方開車鳴笛追緝，他又撞毀巡邏車；台北地院審理，酒駕公共危險罪判尤有期徒刑7月，襲警妨害公務部分判刑1年，訂應執行刑有期徒刑1年5月。可上訴。

27歲的尤姓男子落網後目前服刑中。2023年4月7日0時，他在台北市大安區某酒吧飲酒，凌晨3時駕車上路，6時許，開車行經敦化南路2段86號時，不勝酒力自撞快車道分隔島。

大安分局瑞安街派出所陳、林、蘇姓員警前往處置、盤查，尤擔心詐欺、妨害秩序案通緝身分遭查獲，以半開駕駛車門、急速倒車方式拖行陳姓員警，導致陳員受傷。

之後，林姓員警駕駛警用巡邏車追緝尤，還以廣播器示意尤停車，尤仍故意以正面加速衝撞巡邏車，造成巡邏車的保險桿受損，自己則逃逸，警方查辦，將尤移送，尤被檢察官起訴。

判決書指出，尤酒後駕車上路撞上分隔島，具高度危險性，員警到場處理時，因通緝犯身分加速倒車、衝撞造成員警受傷、巡邏車受損，依法判刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

通緝 自撞 酒駕

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