不聽勸阻攻擊員警…七旬翁酒醉涉滋擾圓山站 依社維法裁處

台北捷運圓山站月台，昨出現7旬酒醉老翁滋擾，難以控制自我情緒，中山警分局圓山派出所員警到場盤查，勸阻白姓老翁別激動，反遭徒手攻擊下巴，警方當場實施保護管束，帶老翁回派出所，並依社會秩序維護法函送裁處。

警方表示，10月21日下午4時許，接獲捷運圓山站通報，有酒醉男子在月台滋擾，保全已無法處置，請求警方協助，員警到場後，白翁在月台上大小聲，見警方也已控制自己，不換重複說著「為什麼...」員警勸白翁「不要激動」白男一時激動怒回「你講什麼!」緊接著涉徒手攻擊員警下巴。

警方隨即保護管束，查明白翁身分後帶回派出所，白翁疑在萬華區飲酒，不知為何到捷運圓山站，上月台後遲遲沒搭車，保全上前處置未果，通知警方到場協助，白男酒測值為每公升1.19毫克。

警方指出，白翁涉社會秩序維護85條1項1款「公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者」，可處拘留或1萬2起元以下罰鍰，全案函送台北地方法院簡易庭裁處。

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