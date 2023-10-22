立委促職業駕駛採高標 公路局：6月已加重罰點更有嚇阻效果
國道3號昨發生遊覽車撞小客車事故，釀4死10多人傷，肇事駕駛人過去10次違規9次都是超速。立委游毓蘭批評超速慣犯天天開車如同殺人工具，要求對職業駕駛安全駕駛紀錄採高標，部會卻回答她「駕駛公會」反對而作罷。交通部說，今年6月底職業駕駛人記點制已加重，且一度引發工會反彈認為遭視為「過街老鼠」，因記點累積至一定點數，如同剝奪工作權，實務上應更有嚇阻作用。
國民黨立委游毓蘭今天上午在臉書發文表示，昨天國3重大車禍的肇事遊覽車司機是超速慣犯，過去6年10次違規就有9件是超速，「這個害了幾個家庭家破人亡的資深職業駕駛，天天開著可以成為殺人工具、在路上猶如巡弋飛彈的大客車」。
她說，台灣交通建設四通八達，無遠弗屆，但交通安全成績單卻慘不忍睹；她曾在立法院提過質詢，要求對職業駕駛安全駕駛紀錄要採高標，並以保險拒絕受理，要求客運、貨運業者，但部會回答「駕駛公會」反對而作罷。而現在因為職業駕駛缺人，要落實安全駕駛紀錄，恐怕緣木求魚。
交通部公路局監理組長魏武盛表示，今年6月底，交通部在《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第2條第7項，加重營業駕駛人罰點，如在高速公路超速，一般駕駛人記2點、營業車則是記3點。
他表示，對駕駛人來說，記點比罰錢嚴重，只要累計12點，就剝奪2個月工作權利，記點應更有嚇阻效果。另外，《汽車運輸業管理規則》第19條，針對營業大客車也有定期回訓相關規定。
魏武盛也說，目前警方仍在調查，若按《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》來看，該名駕駛可能會被吊銷駕照3年。
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