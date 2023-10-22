快訊

全台 LINE用戶注意！ 官方宣布「一功能」將於11月消失

遊覽車失速影片曝光 衝撞路肩再跨3車道重擊內側護欄 不到10秒奪4命

為何加薩居民一起床就在子女掌心寫名字？ 答案超揪心

台中已婚老闆與前女友裸聊外流…控欲討高額分手費敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市已婚劉姓工程業者，與另名女子是男女朋友，二人在去年4月分手，女子指控劉外流交往時的裸聊截圖，涉妨害秘密；劉辯稱，女子同意裸聊，已默示同意截圖，且截圖非他外流，強調無罪，一、二審都認定，同意裸聊不等同於將裸聊內容保存，在女子不知情下截圖，已構成妨害秘密，判刑4月，得易科，全案確定。

判決指出，劉姓男子已婚，曾與一名女子成為男女朋友，雙方在前年10月至12月間，劉男與女子裸聊視訊時，涉嫌將女子裸露胸部的視訊對話過程截圖，但女子不知情，劉男將相片存放在手機內，不過雙方在去年4月間分手，女子因故得知，當時裸聊的過程有被截圖，因此提告妨害名譽。

劉男則辯稱，女子當時同意裸聊，自然有默示同意他截圖，至於截圖如何外流，他並不知情，也非他所外流，認為女子在分手前即已得知裸照外流，但卻在分手後才提出告訴，已事隔4個多月，且後續還提告性侵、妨害秘密等告訴，有意藉此索償高額分手費，請求法院判處無罪。

一審認定，視訊與截圖的性質、效果都不同，視訊為動態過程，沒有電子訊號留存的問題，但如果將視訊截圖，以電子訊號存放在手機，極可能因程式設定上傳後，存在雲端空間，有危及被拍攝者的隱私，而過去也不乏裸聊者的截圖外流，身心遭受折磨的案例。

法官認為，女子雖然同意裸聊，但不知劉男在過程中有截圖，劉男利用螢幕截圖的科技設備，在被害女子不知情的狀況下，擷取視訊的裸露身體影片，屬於以照片竊錄他人非公開的活動，涉犯妨害秘密罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

劉男上訴台中高分院，仍否認犯罪，請求無罪判決，檢方則認為原審量刑過輕，還可易科罰金，對犯罪者無嚇阻作用，也提出上訴。

台中高分院審理後，認為一審量刑妥適，沒有違誤之處，檢方或劉男上訴都無理由，予以駁回，全案確定。

台中市劉姓男子涉嫌把與前女友裸聊過程截圖，截圖因故外流，台中高分院判劉4月徒刑，可易科確定。圖／本報資料照
台中市劉姓男子涉嫌把與前女友裸聊過程截圖，截圖因故外流，台中高分院判劉4月徒刑，可易科確定。圖／本報資料照

分手 提告 妨害名譽

延伸閱讀

台中司機搞上洗髮少女…壞壞2次因一理由1次無罪

告贏博士生不繳會費 師大學生會：不會向其他學生追討

澳門賭場大亨「洗米華」甩詐騙罪 二審仍判囚18年

繳不繳學生會費法院給答案 師大學生會向博士生追討700元成功

相關新聞

台中已婚老闆與前女友裸聊外流…控欲討高額分手費敗訴

台中市已婚劉姓工程業者，與另名女子是男女朋友，二人在去年4月分手，女子指控劉外流交往時的裸聊截圖，涉妨害秘密；劉辯稱，女...

影／七旬婦領百萬疑遭詐…一物「配對失敗」保老本

台中市西屯區七旬王姓婦人近日前往銀行，欲提款百萬元，不過王婦面對行員、警員的關懷提問，卻對提款用途說明不清，陸續講出購買...

誆稱嘉義聞人陳盈助親戚 5人被騙1197萬元

嘉義陳姓男子涉嫌對外誆稱是嘉義聞人陳盈助親戚，又以暱稱「陳盈助」LINE帳號，以1人分飾多角方式，從2018年12月起，...

領錯遺體火化烏龍 葬儀社、殯儀館人員非故意獲不起訴

嘉義縣鹿草鄉立殯儀館3月發生錯領遺體火化烏龍事件，葬儀社人員及殯儀館管理人員，遭火化遺體家屬控告損壞屍體罪，嘉義地檢署日...

保育河川撈10尾魚 6人恐罰18萬

苗栗縣政府公告縣內後龍溪等河川主流禁止以網具捕撈，6名外地民眾前天在後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚，警方據報，當場查獲...

男導當全班面辱罵小六童及其雙親 童帶錄音筆蒐證提告

目前在桃市蘆竹區某國中任教的黃姓老師，先前在某國小擔任班導時，認為小六童屢次不交作業也不服指令，多次心生不滿，當全班的面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。