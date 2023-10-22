台中已婚老闆與前女友裸聊外流…控欲討高額分手費敗訴

台中市已婚劉姓工程業者，與另名女子是男女朋友，二人在去年4月分手，女子指控劉外流交往時的裸聊截圖，涉妨害秘密；劉辯稱，女子同意裸聊，已默示同意截圖，且截圖非他外流，強調無罪，一、二審都認定，同意裸聊不等同於將裸聊內容保存，在女子不知情下截圖，已構成妨害秘密，判刑4月，得易科，全案確定。

判決指出，劉姓男子已婚，曾與一名女子成為男女朋友，雙方在前年10月至12月間，劉男與女子裸聊視訊時，涉嫌將女子裸露胸部的視訊對話過程截圖，但女子不知情，劉男將相片存放在手機內，不過雙方在去年4月間分手，女子因故得知，當時裸聊的過程有被截圖，因此提告妨害名譽。

劉男則辯稱，女子當時同意裸聊，自然有默示同意他截圖，至於截圖如何外流，他並不知情，也非他所外流，認為女子在分手前即已得知裸照外流，但卻在分手後才提出告訴，已事隔4個多月，且後續還提告性侵、妨害秘密等告訴，有意藉此索償高額分手費，請求法院判處無罪。

一審認定，視訊與截圖的性質、效果都不同，視訊為動態過程，沒有電子訊號留存的問題，但如果將視訊截圖，以電子訊號存放在手機，極可能因程式設定上傳後，存在雲端空間，有危及被拍攝者的隱私，而過去也不乏裸聊者的截圖外流，身心遭受折磨的案例。

法官認為，女子雖然同意裸聊，但不知劉男在過程中有截圖，劉男利用螢幕截圖的科技設備，在被害女子不知情的狀況下，擷取視訊的裸露身體影片，屬於以照片竊錄他人非公開的活動，涉犯妨害秘密罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

劉男上訴台中高分院，仍否認犯罪，請求無罪判決，檢方則認為原審量刑過輕，還可易科罰金，對犯罪者無嚇阻作用，也提出上訴。