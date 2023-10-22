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影／七旬婦領百萬疑遭詐…一物「配對失敗」保老本
台中市西屯區七旬王姓婦人近日前往銀行，欲提款百萬元，不過王婦面對行員、警員的關懷提問，卻對提款用途說明不清，陸續講出購買土地、宮廟所需、自用等數種解釋，幸好王婦攜帶的印章是非當初開戶的印章，也意外保住老本。
第六警分局何安所警員廖彥霖、周俊翰16日上午9時許獲報，西屯區台灣大道二段一家銀行，王姓婦人（70歲）疑遭歹徒詐騙，需警方協助。
警員到場場詢問現金用途，王婦陸續解釋，稱需繳房租、又說要與人合夥購買土地，隨後又改口，欲借款給友人、購買宮廟所需物品，最後才說只是想放錢在身上，不過多種用途都無法解釋細節。
警員好言規勸，但王婦仍堅持沒有受到詐騙，警員不斷說明各種王婦可能遇到詐騙的案例，不過幸好王婦攜帶的印章非當初開戶的印章，無法完成提款程序，順利保住老本。
第六警分局呼籲民眾，收到不明投資訊息或是投資廣告，切勿輕易相信，如有疑慮，應撥打110及165反詐騙諮詢專線詢問，以免落入詐騙集團的圈套。
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