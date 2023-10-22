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領錯遺體火化烏龍 葬儀社、殯儀館人員非故意獲不起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義鹿草殯儀館3月12日發生某葬儀社業，疑誤領喪家往者遺體，火化燒成骨灰事件。記者呂慧瑜／攝影
嘉義鹿草殯儀館3月12日發生某葬儀社業，疑誤領喪家往者遺體，火化燒成骨灰事件。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣鹿草鄉立殯儀館3月發生錯領遺體火化烏龍事件，葬儀社人員及殯儀館管理人員，遭火化遺體家屬控告損壞屍體罪，嘉義地檢署日前偵結，認定葬儀社人員及殯儀館管理人員並非故意造成損壞屍體，且雙方已經和解，不起訴處分。

不起訴處分書說，葬儀社負責人44歲王姓男子，接受陳姓死者家屬委託協助辦理死者火化事宜，3月12日上午執行遺體火化流程，由葬儀社54歲林姓女子負責。

林女3月11日前往殯儀館，向殯儀館管理員51歲陳姓男子詢問陳姓死者遺體存放冰櫃位置，將3號冰櫃（林姓死者）遺體誤認為陳姓死者遺體並退冰，隔天送嘉市火化場火化，過程中未確實核對編號與名單。

殯儀館人員12日上午清洗冰櫃發現出錯，緊急通知火化場，但已來不及了；林姓死者家屬提告王姓男子、林姓女子及陳姓男子，涉共犯損壞屍體罪嫌，警方依法移送嘉檢偵辦。檢方說，王姓男子等3人未確認冰櫃編號與姓名行為過失，並非故意，不符損壞屍體罪嫌構成要件，且與告訴人和解，3人不起訴處分。

殯儀館 嘉義

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