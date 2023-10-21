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未禮讓行人挨罰2600元 男子辯沒看到提告敗訴

中央社／ 台北21日電

吳姓男子今年2月開車行經台北市內湖區新明路口，因未禮讓行人穿越道上的行人先行挨罰2600元。吳男提起行政訴訟並主張他沒看到行人。士院日前判決駁回，仍可上訴。

道路交通管理處罰條例有汽機車駕駛人不禮讓行人罰則，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。去年外國媒體報導台灣交通亂象，為洗刷「行人地獄」污名，今年4月立法院三讀通過修正道交條例部分條文並加重罰則，最重可罰6000元。

判決指出，吳男今年2月3日開車行經內湖區新明路口，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人優先通行」被員警攔停舉發。台北市交通事件裁決所裁罰吳男新台幣2600元。

吳男不服提起行政訴訟，主張他當時開車經過行人穿越道時沒看到行人，且他的車輛已經駛離新明路口，並沒有行車紀錄器畫面佐證，請求法官撤銷罰單。

台北市交通事件裁決所表示，根據員警舉發內容，吳男車輛通過新明路口時，行人穿越道已有行人通行，吳男車輛仍於行人前逕自駛過，裁罰有理。

士林地方法院勘驗監視錄影畫面後，認為吳男開車行經行人穿越道時，已有2名行人於行人穿越道處等候，吳男未注意此狀況，也未減速停讓行人先行，因此判決吳男敗訴，仍可上訴。

北市 內湖 台幣

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