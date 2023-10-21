快訊

金鐘紅毯／禮服高衩超過腿根 女星屁股蛋旁蝴蝶結太搶眼

沿路超車按喇叭！國3遊覽車超速釀4死22傷 駕駛依過失致死移送

金鐘紅毯／「婉君」來了！ 蘇瀅「長輩」帶出門深V現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酸「蔣萬安跟女記者才是小倆口」 粉專管理員挨告1原因獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年底台北市長選舉期間，親綠粉專「抓到了！這梗很綠」，貼出蔣萬安與王姓女記者的合照，酸兩人看電影才是「小倆口」，不過幾個小時後就撤文道歉，被點名的女記者反擊提告，粉專汪姓管理員被訴也認罪，台南地院認汪犯散布文字誹謗罪，處拘役40日，緩刑2年。

然而，當時該貼文一出，引起軒然大波，女記者也現身反擊，並赴新北市警局提告，案經台高檢核轉南檢偵辦，找到該粉專汪姓管理員，認他涉妨害名譽起訴。

檢方指出，汪是「抓到了!這梗很綠」管理員，明知已婚的台北市市長參選人蔣萬安與女記者僅因餐會相遇而合照，2人未有相約單獨看電影事實，竟意圖散布於眾，於去年9月28日晚間6時50分許，在台南市住處內，透過手機連線網際網路，在該社團粉絲團內，張貼蔣萬安與女記者的合照1張，並添加「這才是小倆口」文字及發表「你與女記者2人單獨看電影才是小倆口」文字訊息，致不特定人瀏覽文章後，誤認女記者與蔣萬安有逾越朋友份際往來，足以貶損女記者人格名譽及社會評價。

汪男於警詢及偵查中坦承犯行，案發後，他在粉專上發表「道歉啟示」，說是「記者跟蔣萬安才是小倆口」為不實造謠，向被點名的記者鄭重道歉，還把文章置頂3天。

台南地院審酌，汪男於選舉期間，為反諷或調侃當時台北市長參選人蔣萬安，在他管理臉書粉絲團張貼女記者與參選人合照截圖，並加註「這才是小倆口」、「你與女記者2人單獨看電影才是小倆口」等文字，雖意在嘲諷參選人，但因未對截圖上女記者相貌或姓名加以遮掩，不免仍使人聯想或誤認女記者與參選人可能有不當往來，已逾越言論自由之界限，損害其名譽。

但念汪男接獲女記者反映後，立即刪文並道歉，因不被女記者接受，再度應女記者要求，刊登女記者擬定道歉啟事，積極彌補所為，態度良好。兼衡坦承犯行，表示知錯等一切情狀，依法量刑。

台南地院認為，汪男因新聞媒體報導及媒體人在臉書發文，提及市長參選人與女記者看電影，因而跟風張貼本案圖文，有提出網路資料，並非無故惡意杜撰，出發點也在於反諷或調侃該名參選人，主觀惡性尚屬輕微；歷經偵審程序，確實深刻體認其貼文內容波及無辜女記者，已知錯反省，宣告緩刑2年，以啟自新。

「抓到了！這梗很綠」粉專汪姓管理員，貼出蔣萬安與王姓女記者的合照，酸兩人看電影才是「小倆口」挨告，汪撤文道歉且認罪，法官認態度良好，給予緩刑2年。圖／本報資料照
「抓到了！這梗很綠」粉專汪姓管理員，貼出蔣萬安與王姓女記者的合照，酸兩人看電影才是「小倆口」挨告，汪撤文道歉且認罪，法官認態度良好，給予緩刑2年。圖／本報資料照

蔣萬安 電影 提告 妨害名譽

延伸閱讀

王必勝為高端疫苗槓上台北市 專家點「1原因」：民眾難免擔心

拒高端入校園 王必勝槓蔣萬安：別只跟同溫層站一起

台塑搬內湖加重交通壓力 蔣萬安：台塑要有接駁車

王必勝批拒高端入校園不道德 蔣萬安：我們與人民站在一起

相關新聞

男導當全班面辱罵小六童及其雙親 童帶錄音筆蒐證提告

目前在桃市蘆竹區某國中任教的黃姓老師，先前在某國小擔任班導時，認為小六童屢次不交作業也不服指令，多次心生不滿，當全班的面...

酸「蔣萬安跟女記者才是小倆口」 粉專管理員挨告1原因獲緩刑

去年底台北市長選舉期間，親綠粉專「抓到了！這梗很綠」，貼出蔣萬安與王姓女記者的合照，酸兩人看電影才是「小倆口」，不過幾個...

電影「咒」太夯！賭博機檯也跟風 淡水警破賭場逮10人

淡水警分局這個月6日破獲以娃機檯改裝的職業賭場，當場查扣獲賭博用機台、賭金，其中一台機檯還改裝成，電影「咒」神祇「大黑佛...

山道猴子大失血 南投139縣道取締超速進帳250萬元

南投縣八卦山139縣道是重機車和改裝車熱門跑山路線，超速和噪音破壞山區安寧，南投警分局配合環保局長期執行交通大執法，截至...

葬儀社領錯遺體火化挨告損壞屍體罪 嘉檢不起訴原因曝

嘉義縣鹿草鄉立殯儀館3月發生錯領遺體火化的烏龍事件，葬儀社人員及殯儀館管理人員，遭火化遺體家屬控告損壞屍體罪，嘉義地檢署...

因限量買雞蛋婦人爆粗口 罰金可買近千顆蛋

國內今年初鬧雞蛋荒，各地常見民眾排長龍買雞蛋，高雄董姓婦人在菜市場買雞蛋，因攤商限量賣雞蛋，竟當場爆粗口，對女攤商飆罵髒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。