酸「蔣萬安跟女記者才是小倆口」 粉專管理員挨告1原因獲緩刑

去年底台北市長選舉期間，親綠粉專「抓到了！這梗很綠」，貼出蔣萬安與王姓女記者的合照，酸兩人看電影才是「小倆口」，不過幾個小時後就撤文道歉，被點名的女記者反擊提告，粉專汪姓管理員被訴也認罪，台南地院認汪犯散布文字誹謗罪，處拘役40日，緩刑2年。

然而，當時該貼文一出，引起軒然大波，女記者也現身反擊，並赴新北市警局提告，案經台高檢核轉南檢偵辦，找到該粉專汪姓管理員，認他涉妨害名譽起訴。

檢方指出，汪是「抓到了!這梗很綠」管理員，明知已婚的台北市市長參選人蔣萬安與女記者僅因餐會相遇而合照，2人未有相約單獨看電影事實，竟意圖散布於眾，於去年9月28日晚間6時50分許，在台南市住處內，透過手機連線網際網路，在該社團粉絲團內，張貼蔣萬安與女記者的合照1張，並添加「這才是小倆口」文字及發表「你與女記者2人單獨看電影才是小倆口」文字訊息，致不特定人瀏覽文章後，誤認女記者與蔣萬安有逾越朋友份際往來，足以貶損女記者人格名譽及社會評價。

汪男於警詢及偵查中坦承犯行，案發後，他在粉專上發表「道歉啟示」，說是「記者跟蔣萬安才是小倆口」為不實造謠，向被點名的記者鄭重道歉，還把文章置頂3天。

台南地院審酌，汪男於選舉期間，為反諷或調侃當時台北市長參選人蔣萬安，在他管理臉書粉絲團張貼女記者與參選人合照截圖，並加註「這才是小倆口」、「你與女記者2人單獨看電影才是小倆口」等文字，雖意在嘲諷參選人，但因未對截圖上女記者相貌或姓名加以遮掩，不免仍使人聯想或誤認女記者與參選人可能有不當往來，已逾越言論自由之界限，損害其名譽。

但念汪男接獲女記者反映後，立即刪文並道歉，因不被女記者接受，再度應女記者要求，刊登女記者擬定道歉啟事，積極彌補所為，態度良好。兼衡坦承犯行，表示知錯等一切情狀，依法量刑。

台南地院認為，汪男因新聞媒體報導及媒體人在臉書發文，提及市長參選人與女記者看電影，因而跟風張貼本案圖文，有提出網路資料，並非無故惡意杜撰，出發點也在於反諷或調侃該名參選人，主觀惡性尚屬輕微；歷經偵審程序，確實深刻體認其貼文內容波及無辜女記者，已知錯反省，宣告緩刑2年，以啟自新。