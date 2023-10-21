因限量買雞蛋 婦人爆粗口 罰金可買近千顆蛋

國內今年初鬧雞蛋荒，各地常見民眾排長龍買雞蛋，高雄董姓婦人在菜市場買雞蛋，因攤商限量賣雞蛋，竟當場爆粗口，對女攤商飆罵髒話，女攤商憤而提告，高雄地方法院依公然侮辱罪，判董婦罰金6000元，得易服勞役。

判決指出，今年3月30日，董婦到高雄市前鎮區，發現菜市場曾姓女攤販有雞蛋可賣，正要大量買雞蛋，但曾女說明當時蛋量不足，需限制每人可買的雞蛋數，董婦竟竟在市場人來人往，對曾女大爆粗口，曾女不甘受辱，報警提告董婦公然侮辱。

董婦在法院審理時，稱她不是罵曾女，是在講給隔壁的鄰居聽，所罵的話只是口頭禪，不是要罵人。但據查，董婦是因買雞蛋的事，與曾女發生爭執後才口出穢語。