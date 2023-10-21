因限量買雞蛋 婦人爆粗口 罰金可買近千顆蛋
國內今年初鬧雞蛋荒，各地常見民眾排長龍買雞蛋，高雄董姓婦人在菜市場買雞蛋，因攤商限量賣雞蛋，竟當場爆粗口，對女攤商飆罵髒話，女攤商憤而提告，高雄地方法院依公然侮辱罪，判董婦罰金6000元，得易服勞役。
判決指出，今年3月30日，董婦到高雄市前鎮區，發現菜市場曾姓女攤販有雞蛋可賣，正要大量買雞蛋，但曾女說明當時蛋量不足，需限制每人可買的雞蛋數，董婦竟竟在市場人來人往，對曾女大爆粗口，曾女不甘受辱，報警提告董婦公然侮辱。
董婦在法院審理時，稱她不是罵曾女，是在講給隔壁的鄰居聽，所罵的話只是口頭禪，不是要罵人。但據查，董婦是因買雞蛋的事，與曾女發生爭執後才口出穢語。
法官認為，粗俗言語，在社會通念及口語意義，含有輕侮、鄙視之意，客觀上已足使受辱罵者感到難堪與屈辱，儘管是被告的口頭禪，但以不同的態度、語氣，呈現在不同情境之下，口頭禪也可能成為侮辱言詞，足以貶損當事人的人格及社會評價，判決董婦有罪。
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