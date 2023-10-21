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替詐團主腦辯護讓他老婆拍電子卷證...2律師洩密遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓、謝姓律師受雇替詐騙集團陳姓主嫌辯護，竟涉嫌將相關被告指認、電子卷證給陳的方姓妻子瀏覽及翻拍，2人均否認犯行；但檢方發現陳男被羈押前統籌替落網成員聘僱律師、支付遭羈押在看守所開銷，還透過律師探知在監同夥訊息，可見彼此偵查資料會共享，依洩密罪起訴林、謝。

台中地檢起訴指出，中檢2022年偵辦一起違反組織犯罪條例的詐團案件，同年9月19日警方拘提10人到案並解送中檢複訊，檢察官當時諭知陳姓男子、費姓女子交保，其餘8人均向法院聲押獲准。

檢方查，直到11月29日陳、費及另名吳姓男子又因另案被警拘提，檢方複訊後將3人向法院聲押卻遭駁回，經檢察官抗告2次後，法院直至今年2月17日才將3人收押。

檢方指出，林姓、謝姓律師擔任陳男的辯護人期間，因和陳男的方姓妻子成立LINE群組用以聯繫，林姓律師卻在陳男羈押前、後，都透過FACETIME、LINE等，告知方女有關同案嫌疑人費女、吳男指認陳男，且陳男還是詐團負責人等偵查秘密。

直到今年2月17日陳男遭收押後，方女再赴林姓律師事務所，因林當時不在，則由謝姓律師和方會談，但謝竟提供該案件電子卷證給方瀏覽，也告知費、吳指認她先生為詐團負責人等偵查秘密，方女也翻拍電子卷證中，費女的口卡相片傳給他人。

檢方訊時，林姓、謝姓律師均否認犯行；但方女則坦承林、謝有洩密給她，也從謝提供的電子卷證中翻拍畫面並傳給朋友抱怨。

另檢方也就手機對話分析，發現陳男被羈押前會替其他詐團成員委任律師、要求律師帶話，並支應同夥在看守所收押中開銷；檢方認定，該案詐騙集團的被告們，都是由集團出資聘任律師，也可透過律師探知在監同夥的訊息，可推知彼此間偵查資料應會共享。

檢方偵結依刑法第132條第3項非公務人員洩漏國防以外秘密罪嫌，起訴林姓、謝姓律師。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

律師 詐騙集團 開銷

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