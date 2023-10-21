男缺錢吃飯搶曾救助他的恩人 法官判1年2月還寫勸世文

有多次竊盜前科的張姓男子，因缺錢花用，今年7月涉嫌侵入一名八旬老翁住宅，以左手抵住老翁右肩膀，再以右手伸入老人左胸前口袋內搶走500元，被害老翁先前看他沒錢吃飯，曾好心支助張男200元，沒想到張男恩將仇報，法官依搶奪罪判他有期徒刑1年2月。

基隆地院判決書指出，張男曾因竊盜罪經花蓮地方法院判處有期徒刑5月、4月、3月等不等徒刑確定，於110年10月徒刑執行完畢出監。

張仍不知警惕，因經濟窘困而需款花用，今年7月31日凌晨2時40分許，到一名八旬老翁住處窗外觀看，見其獨自1人在屋內看電視，無故侵入該門未上鎖的住宅屋內行搶。

張男左手抵住老翁右肩膀，再以右手伸入老翁左胸前口袋內搶走500元、100元紙鈔各1張，離去時，老翁反抗，以左手抓張右手阻止離去，張甩開致老翁跌倒在地，該500元、100元紙鈔掉落在門口，張瑞雄撿起500元鈔跑離現場。

判決書指出，張男認罪並向法官說，他知道自己這樣錯了，因他那時在等補助下來，身上沒有錢吃飯，因為之前曾經跟被害人要過錢吃飯，曾經過被害人家門，請他幫忙，他就拿200元給他，

法官施添寶說，張男對84歲老年人行搶，手段粗暴，且隨機侵入他人住宅內犯案，對社會治安所生危害情節甚重。

法官在判決書寫勸世文，請張男以同理心看待若自己是被害人，遭遇搶奪時，做何感想，請他日後不要違法犯紀，硬擠進牢獄的世界，諸惡莫作，眾善奉行。

法官請張男改掉竊盜、搶奪惡習，若心起於惡，瞞心昧己，損人利己，行諸惡事，報應昭昭。莫輕貪心竊係小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，貪竊搶奪癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身。