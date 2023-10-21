1700萬全打水漂 汽車批發商誤信「代操」高額獲利虧慘了

53歲的王姓汽車批發商向警方報案，稱其於LINE投資股票社群前後共投入1700萬，對方要求再多給錢才驚覺有異；雙方相約再面交600萬，警方一舉逮獲27歲鄭姓車手，警詢後依詐欺罪移送桃園地檢署偵辦。

王男向警方稱，其於LINE投資股票社群上看到有人張貼投資股票獲取暴利的文章，裡面成員也不斷吹捧多虧投資顧問精準眼光，讓他們能在短時間內獲利百萬，王男在好奇心驅使下下載群組成員介紹的APP。

王男依成員指示下載名為「富O證券」及「霖O」的APP後，一名自稱投資顧問的詐騙集團成員，向王男建議可以藉由代操投資股票來賺取高額獲利，於是王男利用面交方式，前後投入1700萬元。

平鎮警說，王男後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，王男發現無論如何就是無法將錢領出，此時才意識到受騙上當報警求助。

平鎮警接獲報案後，立即成立專案小組，並請王男配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，王男與該集團人員相約本月19日下午1時許，在平鎮區環南路二段的量販店面交取款儲值金額600萬元。

平鎮警隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手鄭男，並查扣相關犯罪工具及證物，警詢後依詐欺罪嫌將鄭移送桃園地檢署偵辦。