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1700萬全打水漂 汽車批發商誤信「代操」高額獲利虧慘了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

53歲的王姓汽車批發商向警方報案，稱其於LINE投資股票社群前後共投入1700萬，對方要求再多給錢才驚覺有異；雙方相約再面交600萬，警方一舉逮獲27歲鄭姓車手，警詢後依詐欺罪移送桃園地檢署偵辦。

王男向警方稱，其於LINE投資股票社群上看到有人張貼投資股票獲取暴利的文章，裡面成員也不斷吹捧多虧投資顧問精準眼光，讓他們能在短時間內獲利百萬，王男在好奇心驅使下下載群組成員介紹的APP。

王男依成員指示下載名為「富O證券」及「霖O」的APP後，一名自稱投資顧問的詐騙集團成員，向王男建議可以藉由代操投資股票來賺取高額獲利，於是王男利用面交方式，前後投入1700萬元。

平鎮警說，王男後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，王男發現無論如何就是無法將錢領出，此時才意識到受騙上當報警求助。

平鎮警接獲報案後，立即成立專案小組，並請王男配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，王男與該集團人員相約本月19日下午1時許，在平鎮區環南路二段的量販店面交取款儲值金額600萬元。

平鎮警隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手鄭男，並查扣相關犯罪工具及證物，警詢後依詐欺罪嫌將鄭移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐欺集電話團誘騙擔任車手，成為詐欺集團共犯，倘民眾接獲可疑、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。

桃園平鎮一名5旬男前後遭詐1700萬元，詐團成員還製作工作證要取信王男。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮一名5旬男前後遭詐1700萬元，詐團成員還製作工作證要取信王男。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮一名5旬男前後遭詐1700萬元，詐團表示要再投入600萬才能領回錢。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮一名5旬男前後遭詐1700萬元，詐團表示要再投入600萬才能領回錢。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮一名5旬男前後遭詐1700萬元，鄭姓車手（左）遭埋伏警力一舉逮獲。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮一名5旬男前後遭詐1700萬元，鄭姓車手（左）遭埋伏警力一舉逮獲。記者翁唯真／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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