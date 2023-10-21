不滿新官上任立新規 北監受刑人攻擊主任管理員判9月

因詐欺、偽證等案在台北監獄服刑的23歲林上哲，今年元月間對於曾姓主任管理員新官上任三把火，所樹立的新規定不滿，趁著在工廠上工之際，徒手毆打曾姓主任，導致曾某左上眼瞼撕裂傷、左臉挫傷。桃園地檢署依妨害公務及傷害罪起訴，桃園地院審結，依傷害罪將林判處徒刑9月，本案可上訴；曾姓主任提起附帶民事訴訟，請求損害賠償仍待審理，林姓受刑人已另案於雲林第二監獄執行中。

判決指出，林上哲原為法務部矯正署台北監獄的受刑人，今年1月16日下午1點44分，在北監17工廠內，因對於新任曾姓主任管理員立新規不滿，認恐影響他的利益，明知曾是依法執行職務的公務員，竟徒手毆打曾的頭、臉部5至6下，致曾受有左上眼瞼縫合1.5公分裂傷、左臉挫傷等傷害。

法官審酌，被告林上哲於曾姓主任管理員依法執行職務時，以徒手毆打的強暴方式，妨害曾某執行職務，更讓曾受相關傷害，林所為漠視公權力的執行、藐視國家法秩序的規範，並危及值勤公務員的身體安全，對於社會公共秩序及