2歲童家訪前遭虐死 父母雙收押

台南市2歲多謝姓男童前晚8點多由父母送醫急救，但到院前已死亡，男童身上多處新舊傷，檢警懷疑男童遭凌虐致死。圖／讀者提供 台南市二歲多謝姓男童十八日晚間由父母送醫急救，但到院前已死亡，身上多處新舊傷，院方懷疑男童遭凌虐致死報警處理，警方將男童父母依傷害致死罪送辦，檢方認為兩人涉犯重罪，且有逃亡之虞聲押獲准。

台南地院指出，男童父母涉及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪，但兩名被告均否認犯行，因有卷證資料及證人證詞佐證，足認兩人犯罪嫌疑重大。

且兩人所述內容多有隱諱事實及細節，供述前後也有矛盾，就其犯罪過程及相關情節，並未完全陳述，審酌男童身體傷勢狀況、被告兩人就男童傷勢成因陳述及男童居住環境，足見陳述內容不可採。

據了解，男童先前已有通報不當教養紀錄及安置，今年七月才讓幼兒返家，此舉遭民眾質疑為何還讓幼兒回去？

台南市社會局表示，去年四月第一次安置該名男童，安置一年多在今年七月返家，之後每月至少派員訪視兩次，也有密切觀察。社工原安排十月十九日晚間家訪，男童卻不幸在前一天發生憾事。男童是謝姓生母與陳姓同居人所生，兩人十八日從台南市一家平價飯店騎機車將男童送醫急救，醫院懷疑男童生前遭凌虐毆打，導致腹膜炎胃部有傷口。