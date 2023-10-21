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檢改推手 吳東都接任最高行院長

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

最高行政法院庭長吳東都將接任最高行政法院院長。圖／翻攝自司法院影片
最高行政法院庭長吳東都將接任最高行政法院院長。圖／翻攝自司法院影片
蔡英文總統表姐夫、最高行政法院院長吳明鴻上任至今近三年，即將滿七十歲屆齡退職，總統昨特任最高行政法院庭長吳東都接任院長一職，自十月廿五日生效。

吳東都現年六十一歲，學歷為台灣大學法律研究所博士，司法官訓練所司法官班第廿七期結業，曾任基隆、士林地檢署檢察官、台北地方法院、台北高等行政法院、最高行政法院法官。

吳東都擔任檢察官期間，曾發起檢察官改革運動的要角之一，不僅曾撰寫檢察白皮書，還是法院組織法中檢察一體指令書面化的重要推手，是檢改會成員口中的「國寶」。

二○○○年首度政黨輪替，當時法務部長陳定南曾有意延攬檢改會成員到法務部擔任主管，培養人才，當時吳東都即是被屬意的人選，但因他無意官職拒絕，之後轉任法官，並在行政法院中成為矚目焦點。

吳東都擔任最高行政法院法官時，曾在司法院影音中吐露心聲，認為判斷是否為一個民主法治國家，重要的指標是「行政訴訟發不發達」，如果行政訴訟發達，代表人民敢告國家，可以證明是一個民主法治國家。

吳東都認為，法院是在充足的資料下裁判，判決即使結果與民眾想要的正義不一樣，但法官還是要依循良知和法律獨立審判。

即將卸任的院長吳明鴻也同樣是檢察官轉任法官，二○二○年十二月卅一日接替前任院長藍獻林，接掌終審行政法院。吳明鴻的妻子林美珠除了是蔡英文表姐，曾擔任行政院政務委員、勞動部長、蒙藏委員會委員長、內政部次長等要職，吳明鴻也因「總統表姐夫」的身分曾受到質疑。

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