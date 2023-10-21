疑向下屬飆髒話 警官判賠3萬

雲林警界今年6月被揭露疑似內部人員搶功蹟、長官暴走對部屬說粗話及施壓等職場霸凌情事。本報資料照

雲林警界遭縣議員揭露疑似內部人員搶功蹟、長官暴走對部屬說粗話，以及施壓等職場霸凌情事；被害人縣警局偵三隊鄭姓小隊長提告前長官、時任縣警局刑警大隊曾姓大隊長，對他口出穢語求償100萬元，經雲林地方法院民事庭言詞辯論終結，法官判曾須賠鄭3萬元。

現任刑事局偵查第二大隊曾姓副大隊長，去年任雲林警局刑警大隊長，6月某日晚上9點透過偵三隊薛姓隊長召回鄭至辦公室談話，當時鄭為了自保錄音存證，其中42秒音檔錄下曾脫口說出幾句髒話等不雅之語；該情事在6月一度被縣議員在議會提出質詢，質疑警局內部發生職場霸凌，打擊基層努力。

曾主張說不雅語言是口頭禪，周遭同事都知情，甚至主張該段錄音沒有前後，證據力不足應該排除；法院認為，鄭非以強暴或脅迫等方式蒐集證據，為保障權利在辦公場所錄音取證，非具不法目的竊錄，加上曾在準備程序自承說過相關言論，因此音檔可採為證據。

曾稱該次談話辦公室門緊閉，在場僅雙方和薛姓隊長，不構成名譽權侵害；法院指出，既有第3人在場，足見該場域非私人對話，且整體言論依一般社會通念，具輕蔑他人並使人難堪之意，足使鄭受難堪、屈辱感受，加上另1名警員當時正好經過門外聽到，出庭作證，法院認定已對其人格尊嚴造成相當程度貶低，客觀上已損及曾社會上人格地位評價，認定侵害到鄭的名譽權。

法院判決指出，依民法第184條第1項前段、第195條第1項前段規定，曾姓副大隊長須給付鄭姓小隊長3萬元，以及7月14日起至清償日止，按周年利率百分之5計算利息；全案可上訴。