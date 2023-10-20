濁水溪以南首件宣判 國民法官吐心聲「當法官不容易」

濁水溪以南首件國民法官參審案今下午宣判，涉嫌打死林姓同事的王姓男子被依傷害致死罪判刑9年，橋頭地院宣判後舉辦記者會，邀請1名參審國民法官分享心得，其餘人則以書面方式陳述，6名參與訴訟的國民法官，一致認為法官判決「不容易」，還有人稱以後別再稱「恐龍法官」。因屬於南部司法界指標案件，司法院指派秘書長吳三龍旁聽，顯示對案件重視。

今年1月12日下午4時許，王男不滿林姓同事工作沒做完，和林男爆發口角，趁林男不注意時，拿起地上長88公分，重約8.4公斤的鐵棍，朝林男左胸以上部位痛擊，林男倒地後送醫急救，4天後不治。

檢警相驗後，發現林男頭部有外傷，造成硬腦膜下腔出血、腦挫傷、腦適內出血等多處併發症，造成腦室周圍及腦隨瀰漫性壞死而亡，今年5月15日依傷害致死罪起訴王男，適用國民法官法審理。

橋院8月完成兩次準備程序庭，本月17日選任6位國民法官、4位備位國民法官，與林永村、法官黃逸寧、黃志皓共組合議庭，王男偵審階段都認罪，辯護律師由法扶指派李靜怡、吳武軒，檢方則由橋檢派出陳秉志、饒倬亞兩名檢察官蒞庭。

全案爭點在量刑範圍，18日開始審理，最終結果為判王男9年徒刑。今下午宣判後，橋院召開記者會，因屬於南部司法界指標案件，司法院指派秘書長吳三龍、刑事廳長李釱任到場，高雄高分院長簡色嬌也到場旁聽會後說明。

本案審判長、受命法官林永村表示，此次橋院選任國民法官時，首創心理師協助評估獲選國民法官身心狀況，以免訴訟過程反造成國民法官身心創傷；審理期間，檢方案情簡報製作精細，令職業、國民法官驚嘆，辯方律師也準備充足。

黃逸寧、黃志皓則讚賞國民法官表現，稱國民法官對案情事實掌握都很有概念，休庭時勇於表達看法，分享開庭過程、證據意義，從一開始對判決「沒有信心」，到最後非常投入，對於案情細節掌握度高，提供不同的視角參考。

另外，國民法官法上路後，外界質疑職業法官的「權威效應」會影響國民法官心證，此案審理時，3名職業法官僅提供法律面釋疑，對於量刑並未給予建議或補充，全依據檢辯雙方當庭所提證據做出判決，降低職業法官權威對於國民法官審理過程的影響。

橋院邀請6號國民法官分享判決，她為23歲碩士生，她表示，審理過程職業法官尊重國民法官意見，由他們主導案件審理，而檢辯雙方論述跟證據呈現方式非常淺顯易懂，所有國民法官就圍繞雙方提出內容進行審理，最後做出判決。

她說，整場參與下來，最辛苦的是刑度拿捏，畢竟法條量刑範圍廣，還要考量許多適用法條、背景等，做出適當判決相當不容易。

本案僅6號國民法官、1號備位國民法官出席記者會，其餘人則採書面陳述心得，5號國民法官認為，民眾常認為司法對於被告過度保護，給法官冠上「恐龍」形容詞，參與審判才知道法律有許多面向，所有罪名都有刑度上下限，即便此案被害人家屬在法庭身淚俱下，她也要提醒自己保持理智，不能因同情影響心證。