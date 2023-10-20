家中有牛樟木怕栽贓報警 嘉檢逮2山老鼠1羈押

嘉義縣劉姓男子、羅姓男子涉嫌將盜伐牛樟木寄放在不知情友人住處，友人怕被栽贓報警，警查獲劉男、羅男並移送嘉檢，檢方依有串證之虞聲押，今天裁定劉男羈押、羅男請回。

嘉義地檢署表示，劉男、羅男日前涉嫌將盜伐4大塊、重逾260公斤的珍貴牛樟木，寄放在嘉義縣友人的住處，不過，這名友人回家發現屋內有4大袋的太空包內有牛樟木，且不知是誰寄放、無人知會，因惟恐被栽贓，便向警方報案。

警方調閱附近監視器書面，發現劉男、羅男涉有重嫌，昨天查獲劉男、羅男到案說明，2人均否認盜伐，因牛樟木來源不明，警訊後，昨天移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，因還有1名共犯在逃，依有串證之虞，昨天深夜向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院表示，劉男坦承與羅男一同載運牛樟木，但不願交待牛樟木的來源，且劉男警詢、偵訊時，供稱因受羅男委託代為尋找可放置木頭的地點，與羅男供述嚴重落差，劉男有意袒護另1名在逃的劉姓男子，並欲將刑責推給羅男。

嘉院指出，至於牛樟木來源為何、劉男等人取得牛樟木方式、分工方式等犯罪細節為何，均未交待清楚，須由檢察官釐清，因此，認為劉男有羈押必要及理由，且須禁止接見通信、授受物品必要。

嘉院表示，羅男坦承與劉男一同載運牛樟木，惟否認知悉其所載運物品為牛樟木；羅男供稱接獲劉男及另1名在逃男子電話，劉男有說是幫在逃男子搬木頭等語。

嘉院指出，檢方雖以羅男與在逃劉男因工作關係熟識，而認有勾串共犯之虞，但共事情誼的親疏遠近不明，檢方又未能具體說明或提出相關事證佐證，因此，難以認為羅男有串證之虞，駁回檢方羈押聲請，羅男請回。