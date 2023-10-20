最高行政法院新任院長出爐！總統令准特任庭長吳東都接掌終審法院

蔡英文總統表姐夫、最高行政法院院長吳明鴻2020年上任至今，而他今年已年滿70歲屆齡退休，今經總統令准退職，而院長一職將由最高行政法院第一庭庭長吳東都接任，自10月25日生效。

總統今特任吳東都為新任最高行政法院院長，自10月25日生效，吳東都現年61歲，學歷為台灣大學法律研究所博士，司法官訓練所司法官班第27期結業，他曾任基隆、士林地檢署檢察官、台北地方法院、台北高等行政法院、最高行政法院法官兼庭長。

司法院今發新聞稿指出，奉中華民國2023年10月20日總統令准最高行政法院院長吳明鴻退職，特任吳東都為最高行政法院院長，均自2023年10月25日生效。

吳東都從司法官訓練所結業後先擔任檢察官，也是當年發起檢察官改革運動的要角之一，不僅曾撰寫檢察白皮書、還是法院組織法中檢察一體指令書面化的重要推手，是檢改會成員口中的「國寶」。

2000年國內首度政黨輪替、當時的法務部長陳定南曾有意延攬檢改會成員到法務部擔任主管，培養人才，當時吳東就是被矚意的人選，但因他無意官職拒絕，後來也轉任法官、並在行政法院中成為矚目焦點。