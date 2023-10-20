台南2歲童疑遭虐死…父母說詞前後矛盾 法院認有逃亡之虞裁押

台南市2歲多謝姓男童前晚8點多由父母送醫急救，但到院前已死亡，男童身上多處新舊傷，胃部也有傷口，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，警方依傷害致死罪嫌將男童父母送辦，檢方複訊後聲押，台南地院今下午開庭後，認父母2人涉嫌重大且有逃亡之虞裁押外，父親也禁止接見通信。

台南地院指出，男童父母涉嫌傷害致人於死與兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌，2人均否認犯行，但有卷內相關證據及證人證詞佐證，足認2人犯罪嫌疑重大。

而2人所述內容多有隱諱事實及細節，所述前後也有矛盾之處，就其犯罪過程及相關情節，並未完全陳述，參酌男童身體傷勢狀況、2人就男童傷勢成因陳述及男童居住環境，足見2人所述內容，並不可採。

台南地院表示，依卷內相關資料，顯示2人有經常對其子女施暴情形，而2人涉犯為最輕本刑5年以上重罪，且無固定居所，有相當理由認2人有逃亡之虞，因而裁定2人羈押，且男童父親禁止接見、通信。

據了解，謝姓男童是43歲謝姓生母和32歲陳姓男同居人所生，前晚8點多謝女與陳男從台南市1家平價飯店騎機車將男童送醫急救，男童在到院前已無呼吸心跳，院方急救至前天深夜11點多宣告不治。

醫院懷疑男童生前遭凌虐，通報警方，警方認為男童長期遭凌虐遭毆打導致腹膜炎，胃部才有傷口，後腦杓也有新的瘀血傷口，且身上有多處舊傷，將男童父母帶回調查。

據了解，男童父母一開始表示是男童自己跌倒撞到，但警方調查，男童母親可能在幫孩子洗澡時，孩子體力不濟跌落浴缸，母親做人工呼吸無效，男童父親案發時外出買東西。

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