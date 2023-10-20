影／不只新北！台中警爆猛開百餘張假罰單 5警交保還被記大過調職

新北市警局過去曾爆發警員和汽車代辦業者合作，利用修法前道路交通管理處罰條例漏洞，違法開立不實吊銷單，讓被扣車牌車主繳完罰鍰就能重新領牌上路；台中警方清查發現第3分局也有6名警員涉案，共開立100多張不實單據，昨遭檢方搜索5人交保、1人請回，警方將對5人各記1大過。

據了解，第3分局涉案6名警員、巡佐，各在4間派出所任職，都是年資逾20年的資深警察，疑似受友人請託才開不實單據。

新北地檢署去年偵辦代辦業者勾結新北員警，鑽法律漏洞開假紅單，讓吊扣牌照變吊銷，重新掛牌上路，今年偵結，依違反貪汙罪嫌起訴涉嫌收錢開單的官警，及業者、白手套及民間汽車檢驗廠檢驗員等40人。

因新北案件爆發後各地警方內部均嚴加清查，第3分局根據開單條件篩選，交叉比對出6名警員一共開出的100多張舉發單異常，有不實開立發單情況，去年6月向上層報。

台中地檢署由黑金組檢察官王亮欽偵辦，昨指揮廉政署、警政署搜索4間派出所，目前將6名警員列偽造文書公務員登載不實罪嫌被告，該罪處1年以上7年以下徒刑，若後續清查發現雙方有對價關係，恐涉及貪汙重罪。

台中第3分局長吳銘淵今下午說明，表示第3分局針對2020年至2022年5月間，警方開立的交通違規單做稽查，發現有6名警員一共開了100多張舉發單有異狀，向台中市警局、警政署陳報後，由台中地檢署指揮於19日搜索分局4個派出所，帶回6名警員列偽造文書被告。

吳銘淵表示，檢方今天複訊完畢後，諭令陳姓、許姓巡佐12萬元交保，林姓、吳姓及黃姓警員均10萬元交保，另林姓警員無保請回。

吳指出，將對涉案人員嚴懲，會對5名警員各記1大過調職，林員無保請回則後續研議有無懲處必要，同時還會追究各主管考監責任。