雲林警界長官疑搶功不成飆髒話 法院判賠部屬3萬

雲林警界今年6月被縣議員揭露疑似內部人員搶功蹟、長官暴走對部屬說粗話及施壓等職場霸凌情事；被害人縣警局偵3隊鄭姓小隊長提告前長官、時任縣警局刑警大隊曾姓大隊長對他口出穢語並求償100萬元，經雲林地方法院民事庭言詞辯論終結，法官判曾須賠償鄭3萬元。

現任刑事局偵查第2大隊曾姓副大隊長，去年任雲林縣警察局刑警大隊長職務時，於6月某日晚上9點透過偵3隊薛姓隊長召回鄭至辦公室談話，當時鄭為了自保錄音存證，其中42秒音檔錄下曾脫口說出「你○機○、你○臭○掰」等不雅之語；該情事在今年6月一度被縣議員在議會中提出質詢，質疑警局內部發生職場霸凌，無疑打擊基層努力。

曾主張說出不雅語言是自己的口頭禪，周遭同事都知情，甚至主張該段錄音沒有前後，證據力不足應該排除；法院認為，鄭非以強暴或脅迫等方式收集證據，為保障自我權利在辦公場所錄音取證，非具不法目的竊錄，加上曾在準備程序中自承說過相關言論，因此音檔可採為本件證據。

曾稱該次談話辦公室門緊閉，在場僅雙方和薛姓隊長，不構成名譽權之侵害；然而法院指出，既有第3人在場，足見該場域非私人間的對話，且整體言論依一般社會通念，具有輕蔑他人並使人難堪之意，足使鄭受有難堪、屈辱感受，加上有另1名警察當時正好經過門外聽到並出庭作證，法院認定已對其人格尊嚴造成相當程度貶低，客觀上已損及曾社會上人格地位評價，認定已侵害到鄭的名譽權。