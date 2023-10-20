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為老公慶生新北女宜監外放鞭炮 恐罰3萬元
新北32歲簡姓女子10月16日到宜蘭監獄探望老公，當天剛好是他生日，簡女離開監獄後就地在監獄外空地放鞭炮慶生，錄影PO網。警方依涉嫌違反社會秩序維護法通知簡女到案，最高可處3萬元罰鍰；簡女手機無法撥通，警方已寄送通知書到戶籍地。
臉書社團「黑色豪門企業」10月18日出現一段影片，影片中有人在宜蘭監獄旁放鞭炮，附上文字「全宜蘭監獄的因該（原文筆誤，應為「應該」）都知道今天我老公生日了」、「ㄓㄚˋ（炸）一波」。宜蘭監獄得知後，收集相關資料，由於放鞭炮地點在管制區外，送交警方處理。
宜蘭縣警局三星分局18日也在網路巡邏時注意到此事，立即前往現場，發現炮竹垃圾還丟在水溝旁，調閱路口監視器後鎖定車輛，循線追查到影片上傳者簡女。警方指出，簡女行為可能影響大眾觀感，涉犯社會秩序維護法第63條第1項第4款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
據了解，警方19日電話通知簡女，卻無法撥通門號，今（20）日上午再撥仍是不通，懷疑該門號已經無法使用，只好將通知書寄送到戶籍地，通知她到案說明；隨意棄置炮竹垃圾的部分，屬於宜蘭縣環保局管轄範圍，警方已將資料送往環保局。
此外，宜蘭縣政府也有爆竹煙火施放管制自治條例，畫定宜蘭與羅東運動公園、羅東中山公園、五結掩埋場等地點禁止放鞭炮，並禁止晚上10時後、上午6時前放鞭炮，簡女這次在監獄外放鞭炮不屬於禁止區域，也非禁止時段，並未違反自治條例。
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