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嘉義倉庫持刀鬥毆命案 環警傻眼竟曝光鎖定堆廢棄物點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

新北市白姓男子等人與嘉義縣呂姓仲介3天前在水上鄉1間倉庫爭執衝突，釀1死4傷命案，警方依殺人、傷害等罪送辦，嘉義地院昨天裁定收押2人。由於該倉庫內部有堆置廢棄物，早被鎖定要稽查，縣環保局前天配合檢警方搜索，發現營建拆除物、塑膠混合物、橡膠地板等廢棄物，另依廢清法偵辦中。

白姓男子等4人17日有意租賃而南下到水上鄉頂過溝的倉庫，不過與呂姓房仲及呂父口角，雙方涉鬥毆，白一方的黃姓男子持摺疊刀，呂持伸縮刀朝白一方的黃姓男子背部刺3刀，黃送醫不治。警方將呂姓男子、高姓男子、16歲少年移送，檢方聲押禁見呂和高獲准，而白姓男子、呂父仍住院中。

該倉庫目前承租堆放廢棄物，環、警蒐證多時也聲請搜索票，不料竟同時發生命案，縣環保局與保七總隊前天去搜索，得知命案很傻眼，隨後在面積約100坪倉庫內，發現堆放廢棄物占4分之1，承租人到案供出，有購入廢棄橡膠板是想轉賣。

水上警分局表示，17日倉庫持刀鬥毆命案，經雙方專案小組會同就案件來源情資分析，確定兩案相關犯嫌均無關聯，非倉庫內廢棄物利益所致，命案起因仍待進一步檢警調查釐清。

嘉義地區不少倉庫、空地近來屢發生堆置廢棄物問題，嘉縣環保局表示，今年縣內取締列管倉庫堆放廢棄物案件，含水上頂過溝此處共7件，其中2件為廢油桶，另5件多為堆營建廢棄物、廢塑膠混合物、廢木材木板等廢棄物。

嘉縣水上鄉3天前倉庫鬥毆命案1死4重傷，檢環警雙方專案小組就案件來源情資分析，確定兩案相關犯嫌無關聯，非倉庫內廢棄物利益糾紛。警方鑑識現場。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上鄉3天前倉庫鬥毆命案1死4重傷，檢環警雙方專案小組就案件來源情資分析，確定兩案相關犯嫌無關聯，非倉庫內廢棄物利益糾紛。警方鑑識現場。記者呂慧瑜／攝影

廢棄物 命案 嘉義

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