吸強力膠幻想上天派來斬妖除魔 苗栗男雙菜刀狠砍2老婦

苗栗李姓男子吸食強力膠出現幻覺，自稱上天派他下來斬妖除魔，竟持雙刀闖入鄰居雜貨店猛砍楊姓老闆娘，又朝乘涼的陳姓老婦揮砍攻擊，當場砍斷楊手骨、肌腱，陳也遭砍破頭；法院審酌，李辨識能力下降予以減刑，一、二審都依2個殺人未遂罪判他6年6月，施以監護1年，仍可上訴。

檢警調查，李男（59歲）2022年10月11日吸食強力膠後辨識能力降低，下午2點雙手各持1把菜刀闖入楊女經營的雜貨店朝他揮砍，楊以右手阻擋遭砍到手骨折、肌腱斷裂，楊嚇到逃出店面仍遭李在後追趕。

李男後又見陳女在一旁空地乘涼，竟然將目標轉擊朝她頭部、手部猛砍，造成陳女頭皮開放性傷口，四肢也被砍傷，所幸2人緊急送醫均無生命危險。

苗栗地院一審時，李男否認犯行，辯稱他沒有意識要砍2人，還說以為他們是妖魔鬼怪變的，幻想自己是天上派下來要斬妖除魔，才拿刀攻擊他們；李的辯護人也說，李男和楊、陳都沒宿怨，是因李為幫媽媽慶生，有喝酒、吃安眠藥又吸食強力膠才陷入幻覺，主張無殺人犯意。

楊女證稱，李闖入店面朝他身體中央砍下來，下意識就用右手去擋，遭砍斷骨頭、肌腱和血管，若沒去擋那一刀可能就砍在她臉、胸口，現在手連寫字、騎車都沒力氣；陳女則說，有聽見李喊「要砍死你」，後來就持刀猛砍她。

一審將李送精神鑑定，結果認定他吸強力膠後出現妄想、幻覺，辨識行為能力顯著降低，依刑法第19條減刑後，依2個殺人未遂罪，各判他5年6月、6年，應執行6年6月，施以監護1年。

李男不服上訴，仍否認殺人故意，認為一審量刑過重、保安處分不當。台中高分院二審認為，一審就李男累犯加重部分認定有誤，撤銷改依2個殺人未遂罪，各判5年7月、6年1月，但仍應執行6年6月，施以監護1年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885