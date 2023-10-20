快訊

解放軍裝備幫式微、空軍幫再起？ 香山論壇便能分曉

龍潭面臨賣壓 聞「積」起舞區 當心成房市最大未爆彈

LINE又增1實用功能！這支「小鉛筆」拯救金魚腦用戶訊息沒打完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻想離婚被亂棒打死 他錄下虐打過程伴屍10小時判12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

劉姓男子待業失意常跟范姓妻子要錢，去年9月因妻子有意離婚，兩人爭吵，劉一氣之下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自首，檢方發現劉多次將虐打過程錄下，案發當天他不斷查看妻子情況，加上傷勢集中四肢，依家暴傷害致死罪嫌起訴，最高法院判刑12年定讞。

劉（44歲）曾因性侵案遭法院判刑15年，前年1月和范女（39歲死亡）結婚，原本從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，加上還有毒品等前科，找不到工作，時常向范女要錢花用。

檢警調查，劉與范女同住桃園市中壢區，去年9月14日上午，劉認為妻子有意離婚並爭奪財產，兩人口角後他心生不滿，拿起木製球棒和登山杖不斷毆打妻子，范女全身多處擦、挫、瘀傷，引發橫紋肌溶解症、休克、腎衰竭而死。

劉犯後伴屍10小時，才打電話告訴友人，並於16日一早到警局自首。檢方在劉的手機裡找到案發實況錄影檔，發現他案發前幾天起就開始毆打妻子，還會錄影存檔，事發當天也有錄影，片中他在施暴時不斷觀察妻子情況、罵她假裝疼痛。法醫解剖報告指出，范女傷勢集中在四肢，檢方認定劉主觀上沒有殺人犯意。

法院認為，他和妻子沒有宿怨，僅因對方提離婚、要求賠償而起爭執，難認有殺人動機，加上被害人顱骨無骨折、顱內及胸腹腔內無出血，可見劉沒連續攻擊要害。從錄影畫面來看，劉在發現妻子沒反應後，隨即起身「道歉」，並找朋友協助、聯絡員警，也被認定無殺人故意。

法院指出，劉拿球棒、登山杖對妻子施暴1天以上，不但讓妻子身體多處受傷，甚至喪命，手法殘忍，對被害人家屬造成無可彌補的傷痛，一、二審均判12年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

劉姓男子（左）與范姓妻子（右）發生口角，拿起持登山杖、球棒將范女毆打致死。圖／本報記者翻攝
劉姓男子（左）與范姓妻子（右）發生口角，拿起持登山杖、球棒將范女毆打致死。圖／本報記者翻攝

殺人 離婚 自首

延伸閱讀

新婚5天就出軌！他撞見老婆勾小王進出旅館 氣炸攤牌離婚

金馬影后林嘉欣無預警離婚 首談婚變曝和導演前夫相處現況

金馬影后林嘉欣無預警離婚 首談婚變曝和導演前夫相處現況

《30日》離婚後還能猶豫30天！韓國夫妻離婚在即卻突然失憶

相關新聞

繳不繳學生會費法院給答案 師大學生會向博士生追討700元成功

大學學生會費是否必須繳納而有爭議，台灣師範大學學生會向吳姓博士班學生提告催繳700元學生會費，一審判吳應該付錢，但吳不服...

直播爆料曾接受招待還募款 張斯綱今赴北檢告郭璽

前海軍顧問郭璽前天在開直播中談，爆料台北市議員張斯綱曾去他公司接受招待，還向他募款、要錢，遭張駁斥胡說八道、瘋狗亂咬。張...

妻想離婚被亂棒打死 他錄下虐打過程伴屍10小時判12年定讞

劉姓男子待業失意常跟范姓妻子要錢，去年9月因妻子有意離婚，兩人爭吵，劉一氣之下拿球棒、登山杖打死對方，伴屍10小時後自首...

吸強力膠幻想上天派來斬妖除魔 苗栗男雙菜刀狠砍2老婦

苗栗李姓男子吸食強力膠出現幻覺，自稱上天派他下來斬妖除魔，竟持雙刀闖入鄰居雜貨店猛砍楊姓老闆娘，又朝乘涼的陳姓老婦揮砍攻...

美豬標成加拿大 桃衛生局要罰新興36萬 玉釩案另涉刑法

桃園市衛生局上月底與衛福部食藥署查獲新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進貨美國豬肉，涉嫌標示產地為加拿大，日前再查獲玉釩食品...

台南2歲男童疑遭虐死聲押生母同居人 黃偉哲驚駭：虎毒不食子

台南市2歲謝姓男童疑溺水送醫不治，身上發現不明傷勢，經通報檢警後，謝姓生母和陳姓同居人被依故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。