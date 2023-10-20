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直播爆料曾接受招待還募款 張斯綱今赴北檢告郭璽
前海軍顧問郭璽前天在開直播中談，爆料台北市議員張斯綱曾去他公司接受招待，還向他募款、要錢，遭張駁斥胡說八道、瘋狗亂咬。張斯綱今天前往台北地檢署控告郭璽涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法妨害名譽罪。
除提告外，張斯綱也批評郭璽是潛艦國造的亂源。張斯綱表示，郭璽當天在直播指稱自己接受招待吃鐵板燒是胡說八道，因為他根本不認識對方，怎可能接受這位國防掮客、軍火掮客的招待？因此請郭璽謹言慎行，不要為了搏版面憑空杜撰，轉移外界對於潛艦國造焦點。
面對前天郭璽爆料，張斯綱昨第一時間在臉書回應，「郭璽說我跟他要錢是胡說八道，這人可悲到我甚至不生氣，還覺得好笑。」也澄清根本不認識郭璽，沒有見過他，更別說跟他去吃鐵板燒。
同時張斯綱表示，現在的心情就像走在路上，突然被一隻不知道哪裡衝出來的瘋狗亂咬了一口，但他不可能去咬狗，就是提告。也真誠奉勸郭璽，要有病識感，如今醫學昌明，求助並不可恥，及早就醫，及早治療。
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