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幫網友處理「不雅照」敲詐5萬元 男挨告急掏10萬元和解

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

何姓女子被人合成不雅照散播在Dcard社群，高雄34歲曾姓男子知道後，謊稱可以幫忙何女撤照，事後卻向何女索要50萬元處理費，何女先付5萬元後，曾男繼續追討剩下45萬元，還恐嚇何女「玩我跟你玩」，嚇得何女報警，曾男最終掏出10萬元和解，法院依詐欺取財、恐嚇取財未遂等罪，合併判5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，曾男和何女在線上遊戲認識，2020年1月間，何女向曾男訴苦，稱有人把她的合成不雅照放在網路上，曾男自稱有管道可以幫何女處理，但需要打點警察，找黑牌律師上法院。

後來曾男又自稱已找到散播人，他先花錢買下不雅照片，還親眼看到對方刪除，沒多久，又稱網路上有何女被針孔偷拍的不亞照片，他花了300萬元檢舉要求網站下架，前後需要何女付50萬元處理費。

何女聽信曾男說法後，前年1月陸續轉帳多筆總額5萬元的現金到曾男帳戶，但曾男卻又持續追討剩餘45萬元，前年9月間，見何女不願再付45萬元，傳訊給何女恐嚇「玩 我跟你玩」、「你發生什麼事情 怎麼找我幫忙的都在」。

何女嚇壞擔心曾男會將兩人對話貼上網報警，與警方合作騙出曾男出面，成功將他逮捕。警方偵辦時，曾辯稱他有認識議員、立委可以解決，還以300萬元買下不雅照，是何女沒守信交付剩下的45萬元，才會想把對話PO在網路上。

但檢警發現，曾男自稱幫何女解決不雅照，卻沒有「處理」的證據，再者兩人只是透過網路遊戲認識，兩人也不算熟，曾男怎可能為網友付出300萬元買下不雅照，認定他以詐術騙取何女錢財，偵結依詐欺取財、恐嚇取財未遂起訴。

高雄地院審理時，曾男擔心被判刑，急掏10萬元和解，法院考量他已和何女和解，何女也願給曾男從輕量刑機會，詐欺取財部分判刑3月，恐嚇取財未遂則判刑3月，合併應執行5月徒刑，均得易科罰金，緩刑2年。

曾姓男子以10萬元和解，法院給他緩刑2年。記者張議晨/攝影
曾姓男子以10萬元和解，法院給他緩刑2年。記者張議晨/攝影

恐嚇 詐欺

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