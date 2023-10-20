逆向騎車被攔警察要「上銬」！ 這次法官站在人民這邊

莊姓機車騎士逆向騎車被攔檢，說明機車是女兒的，警方還是要將他上手銬逮捕，莊不想上銬掙扎，揮手將警用微型攝影機拍落，依違反社會秩序維護法送辦。台北地院法官認為，警察捨平和調查硬將莊帶回派出所，裁定不罰。

警方認為莊受臨檢卻拒絕陳述、另以不當行動相加，違反社維法，如果法官認同警方移送，莊可能要被罰1萬2000元。

台北市警信義分局移送說，莊於2023年7月27日19時騎車逆向行駛，警員攔查，莊多次拒絕出示證件，且抗拒警員留置，還揮舞手臂造成警員的微型攝影機掉落，莊涉違反社會秩序維護法。

法官調查，莊被攔查時，已告知機車是女兒所有，也說明姓「莊」，警員依對談資料可以查證車主及莊的身分，莊逆向行駛，警員也自車牌逕行舉發，況且，如果機車所有人不是駕駛人，警方還是可以依道路交通管理處罰條例開罰。

法官認為，依微型攝影機光碟內容，警民交涉時，機車已完全停放在路邊，現場警員一再表示要帶莊回派出所查證，不過，警察並沒有「不及查證」、「危急」狀況，莊則沒有提供身分證的義務，不應該被處罰。

信義分局另認為，莊揮舞手臂造成警用微型攝影機掉落，也違反社維法，不過，法官勘驗光碟發現，警方要對莊雙手上手銬時，因莊掙扎而產生畫面晃動，沒有辦法從光碟影像判斷莊是不是「故意」拍落攝影機。