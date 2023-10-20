快訊

一夜逆轉！金鐘獎「網路人氣」遭爆灌票　主辦單位回應了

私大大規模解聘潮來了？老牌私校這兩動作教團嗅出警訊

天天被追貨款！曾國城爆投資副業「2年賠上千萬」 親揭辛酸內幕

辦移工即時匯兌賺7千多萬 Fastpay負責人及營運長遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2019年7月至2022年11月間，Fastpay負責人詹富程及營運長吳少豪涉嫌透過應用程式「Fastpay」及超商繳費功能辦理台灣及菲律賓間的小額異地匯兌業務，主要提供移工即時匯兌業務，兩人從中賺取手續費，期間內累積非法匯兌金額達40億餘元。台北地檢署指揮調查局台北市調處追查，依涉犯銀行法起訴詹、吳兩人，沒收犯罪所得7000多萬元。

Fastpay由母公司匯誠國際支付在2019年間開發，提供在台的菲律賓移工透過手機應用程式或四大超商繳費等方式，匯款給母國等各項金融服務。

檢調查出，Fastpay招攬不特定移工下載使用，使用者在APP內輸入匯兌金額後，程式依內建新台幣兌換菲律賓披索匯率計算，生成超商繳費條碼，匯誠公司與菲律賓當地銀行及業者合作，由APP系統介接，讓使用者在超商完成繳費後，APP隨即透過系統提供使用者資訊及匯款金額給菲律賓的銀行，再由該銀行會轉等值外幣至使用人指定帳戶中。匯誠每筆小額匯款收取99元或149元的手續費。

檢調查出，2019年7月至2022年11月間，匯誠累積非法匯兌金額共計40億6482萬3137元，詹富程與吳少豪因本案辦理非法匯兌的犯罪所得達7000餘萬元，檢方已查扣5400餘萬元，依法宣告沒收。

去年11月，檢調搜索約談詹富程及吳少豪等5名被告，檢察官訊後依違反銀行法，諭知詹富程的妻子50萬元交保、營運長吳少豪30萬元交保，搜索時詹富程恰好在國外未到案，回國後再自行到案。

Fastpay營運長吳少豪。圖／聯合報系資料照片
Fastpay營運長吳少豪。圖／聯合報系資料照片

菲律賓 移工

延伸閱讀

影／開放旅宿業引進移工？許銘春：本國勞工就業優先

失聯移工8.4萬人 勞部擬修法加重處罰非法媒介僱用

開放旅宿業引進移工？ 勞長：業者心態要調整「本國人就業優先」

反對旅宿業引進移工 全產總轟政府只替資方想、當低薪幫兇

相關新聞

繳不繳學生會費法院給答案 師大學生會向博士生追討700元成功

大學學生會費是否必須繳納而有爭議，台灣師範大學學生會向吳姓博士班學生提告催繳700元學生會費，一審判吳應該付錢，但吳不服...

冒充林昶佐發假公文「讓柯文哲進退兩難」 男大生下場慘

立委林昶佐和時任台北市長的柯文哲去年曾因防疫政策多次交火，21歲王姓男子假冒林昶佐國會辦公室名義，偽造辦公室公文寄給名嘴...

直播爆料曾接受招待還募款 張斯綱今赴北檢告郭璽

前海軍顧問郭璽前天在開直播中談，爆料台北市議員張斯綱曾去他公司接受招待，還向他募款、要錢，遭張駁斥胡說八道、瘋狗亂咬。張...

辦移工即時匯兌賺7千多萬 Fastpay負責人及營運長遭起訴

2019年7月至2022年11月間，Fastpay負責人詹富程及營運長吳少豪涉嫌透過應用程式「Fastpay」及超商繳費...

台南2歲男童疑遭虐死聲押生母同居人 黃偉哲驚駭：虎毒不食子

台南市2歲謝姓男童疑溺水送醫不治，身上發現不明傷勢，經通報檢警後，謝姓生母和陳姓同居人被依故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，因...

幫網友處理「不雅照」敲詐5萬元 男挨告急掏10萬元和解

何姓女子被人合成不雅照散播在Dcard社群，高雄34歲曾姓男子知道後，謊稱可以幫忙何女撤照，事後卻向何女索要50萬元處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。