辦移工即時匯兌賺7千多萬 Fastpay負責人及營運長遭起訴

2019年7月至2022年11月間，Fastpay負責人詹富程及營運長吳少豪涉嫌透過應用程式「Fastpay」及超商繳費功能辦理台灣及菲律賓間的小額異地匯兌業務，主要提供移工即時匯兌業務，兩人從中賺取手續費，期間內累積非法匯兌金額達40億餘元。台北地檢署指揮調查局台北市調處追查，依涉犯銀行法起訴詹、吳兩人，沒收犯罪所得7000多萬元。

Fastpay由母公司匯誠國際支付在2019年間開發，提供在台的菲律賓移工透過手機應用程式或四大超商繳費等方式，匯款給母國等各項金融服務。

檢調查出，Fastpay招攬不特定移工下載使用，使用者在APP內輸入匯兌金額後，程式依內建新台幣兌換菲律賓披索匯率計算，生成超商繳費條碼，匯誠公司與菲律賓當地銀行及業者合作，由APP系統介接，讓使用者在超商完成繳費後，APP隨即透過系統提供使用者資訊及匯款金額給菲律賓的銀行，再由該銀行會轉等值外幣至使用人指定帳戶中。匯誠每筆小額匯款收取99元或149元的手續費。

檢調查出，2019年7月至2022年11月間，匯誠累積非法匯兌金額共計40億6482萬3137元，詹富程與吳少豪因本案辦理非法匯兌的犯罪所得達7000餘萬元，檢方已查扣5400餘萬元，依法宣告沒收。