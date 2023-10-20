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冒充林昶佐發假公文「讓柯文哲進退兩難」 男大生下場慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

立委林昶佐和時任台北市長的柯文哲去年曾因防疫政策多次交火，21歲王姓男子假冒林昶佐國會辦公室名義，偽造辦公室公文寄給名嘴，內容一張去函「中央流行疫情指揮中心」的公文，建議設法讓「柯文哲進退兩難」，高雄地院審理時，王男承認偽造，法院依偽造文書罪判刑1年，緩刑3年。

去年7月間，一名名嘴收到爆料信件，信件夾帶一張林昶佐國會辦公室的公文，公文函文者為林昶佐國會辦公室，受文者為中央流行疫情指揮中心。

內容提到「鑒於Omicron變異株潛伏期較短，為兼顧國內防疫量能、經濟活動及有效控管風險，本中心將鬆綁各項措施」，文中還強調「請委員設法讓柯文哲進退兩難」。

當時名嘴收到後，因公文內容不像正式公文書，詢問林昶佐辦公室才知道公文是遭人偽造，經調查局偵辦後，今年4月中在高雄逮到涉嫌造假的王姓男子，依偽造文書罪送辦。

檢調查出，王男去年7月在家中連接附近旅館的WiFi上網，取得立委辦公室公文範本及林昶佐的印文圖檔，再以PDF編輯軟體更改公文內容，製作成假冒的公文書後，假冒為林昶佐幕僚爆料，以國外隨機生成1次性電子郵件帳號寄信給各名嘴。

檢調偵辦時，王男都承認造假，高雄地院審理時，法官考量王男傳送造假公文給1位名嘴，犯後坦白供出實情，已見悔悟，犯行所生損害尚非巨大，依偽造準公文書判刑1年，緩刑3年，但須向指定機構服務60小時義務勞務。

王男偽造林昶佐辦公室公文，被法院判刑。記者張議晨／翻攝
王男偽造林昶佐辦公室公文，被法院判刑。記者張議晨／翻攝

林昶佐 柯文哲 偽造文書

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