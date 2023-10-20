股巿炒手陳建霖拉抬兆勁科技股價 訊後還監、兆勁副董20萬交保
2017年至2019年間，股巿炒手陳建霖涉嫌利用親友擔任人頭戶，數波炒作上市網通科技廠兆勁科技，初估獲利3000萬餘元，涉犯證券交易法。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索並訊問被告5人，檢方今晨諭知陳建霖還監，兆勁副董事長李蕎咪20萬元交保、吳姓親友5萬交保，其餘兩名人請回。
兆勁科技官網顯示，兆勁科技成立於1995年，原名友旺科技，於2018年改名為兆勁，主攻主攻網通暨物聯網、先進雷射晶片、半導體晶片研磨，在2000年11月股票上市。
據了解，外號「PETER陳」的陳建霖擔任股市炒手與金主，2017年至2019年間，陳建霖找來女友兼兆勁副董事長李蕎咪及3名親友擔任人頭戶，數次炒作兆勁科技股價，初估獲利3000多萬元，涉犯證券交易法操縱股價罪嫌。
陳建霖因長期炒股遭檢方查辦，近年遭檢方通緝，因判刑確定，上個月他已入監服刑。
檢調昨天執行搜索4處，並拘提陳建霖到案說明，訊問被告5人。檢察官漏夜複訊後，依涉犯證交法操縱股價罪，諭知陳建霖還監，兆勁副董事長李蕎咪20萬元交保、吳姓親友5萬交保，其餘兩名人請回。
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