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萬里知名餐廳女如廁遭偷拍 男百萬求和解不成摔手機滅證

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一對情侶15日到新北市萬里區一家知名海鮮餐廳用餐，用完餐後女子準備離去時上洗手間，蔡男涉嫌似從隔壁廁所以手機透過隔間下方縫隙偷拍，店員和熱心民眾追出壓制扭送警方。蔡男在所內一邊裝可憐提出百萬說要和解，一邊趁警不注意時竟摔手機要滅證，幸好只是外殻損，警方訊後除依妨害秘密罪，再多告他一條妨害公務罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

被害女子匿名在Dcard網上陳述發生經過，指事情發生在萬里一間知名的海鮮餐廳，她當時跟男友用完餐去借用了一下餐廳的洗手間，轉頭拿衛生紙時，發現左下角有一只手機正在拍攝，當下真的楞住了，她大喊「你在偷拍我嗎？」

被害女子說，對方沒有要把手機收回還繼續拍，她就大叫「有人在偷拍」並尖叫，聽到尖叫聲嫌犯馬上就衝出廁所，她很錯愕只看到嫌犯背影，店家說有店員追出去，她就去找男友，眼淚就掉下來，跟他說她被別人偷拍。

被害女子並指出，她感謝後來在熱心店家與民眾聯手下壓制扭送警局，在派出所製作筆錄時，偷拍男子不斷裝可憐，宣稱可以給一百萬和解金，但男友超生氣回他不可能，女警跟她説有看到手機裡確實有錄到影片，但偷拍男後續竟趁警方不注意，拿起手機往桌腳猛敲要滅證。

金山警分局調查，15日下午5時許接獲報案，有女子在萬里區某海鮮餐廳廁所內，發現可疑人士疑似從隔壁廁所以手機透過隔間下方縫隙偷拍，立即大聲制止，蔡男（41歲）)想逃離現場，被熱心民眾與餐廳店員聯手制伏並報警處理，萬里分駐所員警立即前往現場帶回處理。

警方說，蔡男嫌經萬里所員警逮捕上戒具腳鐐，帶回所後銬於人犯戒護區限制其行動，但因所內人力不足，承辦員警又接獲通報前往處理民眾糾紛，由該時段值班員警先行製作司法文書，蔡男意圖毀棄證據影片，趁值班員警不備將手機摔落，經警制止，手機僅螢幕破裂無法觸控，尚未影響手機功能，另手機資料均已全部還原，完全不影響蒐證鑑識偵查工作。

金山分局表示，有關承辦人員對證據擺放位置不當和除腳鐐外應加以手銬為宜，致嫌犯有可趁之機部分，金山警分局將從嚴查究行政考監責任以資警惕，並加強宣導所屬偵辦刑案應注意案卷、當事人及己身三安。

萬里知名餐廳女如廁遭偷拍，男摔手機想滅證百萬求和解。示意圖非案發現場／記者游明煌攝影
萬里知名餐廳女如廁遭偷拍，男摔手機想滅證百萬求和解。示意圖非案發現場／記者游明煌攝影

偷拍 餐廳 萬里

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