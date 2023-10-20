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好油案爆偵查外洩 藍委批辦案像打選戰

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑陳恩惠李奕昕／連線報導

「Lin Bay好油」版主林裕紘。圖／「品觀點」網路節目提供
「Lin Bay好油」版主林裕紘。圖／「品觀點」網路節目提供
檢警偵辦「Lin bay好油」版主林裕紘、國民黨工許哲賓自導自演恐嚇案，查出許的手機及筆記型電腦有一千多個臉書帳號，不排除是供網軍使用，近期搜索許投資的廣告公司、林妻經營的農業公司，擴大清查中。

據了解，警方偵辦林裕紘被網友恐嚇案，本月二日帶回許哲賓偵詢，查扣兩台筆記型電腦、兩支手機、一支隨身碟，經數位鑑識發現有一千多個臉書帳號，不排除用於網路帶風向，資料均送桃園地檢署偵辦。

據調查，許哲賓是某廣告公司股東，該公司二○二○年十月設立，資本額一百萬元，登記從事廣告服務、影片製作等，疑從事網路行銷；林裕紘的妻子經營農業公司，二○一八年五月設立，資本額卅萬元，登記從事農作物栽培、農產品整理、園藝服務及農、林、漁、畜牧顧問。

本月十六日，桃檢指揮桃園市刑大、刑事局，在台北市搜索這兩間公司，除現場蒐證，也帶回廣告公司一名員工，以自導自演恐嚇案的證人身分詢問。該員工稱對恐嚇案不知情，也不知許哲賓臉書帳號來源，但許確實會出入公司。

立法院昨天審查預算，國民黨立委曾銘宗、王鴻薇認為，法務部因人力荒編列檢察官助理預算，但檢察官辦案像在打選戰，揚言要刪除預算。

曾銘宗認為，檢方洩漏偵查訊息給特定媒體，質疑是選舉期間刻意帶風向，台灣高檢署檢察長張斗輝承諾一個月提出調查報告，但曾銘宗認為時間太久，反問張斗輝「要不要明年一月十三日再給我」，隨即轉身離席。

台高檢上月廿一日召開打擊境外茶混充台茶記者會，張斗輝當時對發燒議題「境外蛋混台蛋」案避而不談；此次「Lin bay好油」案爆偵查內容外洩，張斗輝說要等一個月才提調查報告，外界質疑高檢署遇到政治就轉彎。

法務部長蔡清祥說，針對偵查內容外洩，會請台灣高檢署調查，有關資訊外漏與檢方不一定有關，如果與檢察官有關一定嚴格究辦。

王鴻薇說，「偵查公開」行之多年，立法院給檢察官助理預算，是要減輕檢察官的負荷，但檢方針對恐嚇案無限延伸，仍有餘裕做不符合期待的事，「檢察官怎麼會變成政治打手呢？」

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