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涉拉抬兆勁科技股價獲利逾3千萬 檢調約談副董漏夜偵訊

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

檢調獲報，2017至2019年間，陳姓股票炒手利用親友擔任人頭戶，炒作上市網通科技廠兆勁科技，初估獲利3000萬餘元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索4處，約談兆勁李姓女副董等5人到案，漏夜偵訊中，全案依操縱股價罪偵辦。

兆勁科技官網顯示，兆勁科技成立於1995年，原名友旺科技，於2018年改名為兆勁，主攻主攻網通暨物聯網、先進雷射晶片、半導體晶片研磨，2000年11月股票上市。

據了解，2017年至2019年間，外號「PETER陳」的陳男擔任股市炒手與金主，找來擔任兆勁副董事長的李姓女友及3名親友擔任人頭，多次拉抬兆勁科技股價，獲利3000多萬元，違反證券交易法罪。

陳男先前炒股被判刑確定，因未到案遭通緝，前不久才入監服刑，檢調同步提訊陳男詢問。

兆勁科技李姓女副董（左）涉炒股遭約談。記者房荷庭／攝影
兆勁科技李姓女副董（左）涉炒股遭約談。記者房荷庭／攝影

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